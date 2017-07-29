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FUTBOL

Lucescu: "Artık antrenör olmak istemiyorum"

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 14:38:27

  • 1 Lucescu: "Artık antrenör olmak istemiyorum"
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    Galatasaray'ın Igor Tudor'un üstünde "futbol aklı" anlayışlı bir görevle konumlandırmak için bir teklif götürdüğü Mircea Lucescu, Rusya'da verdiği röportajda geleceği ile ilgli ilginç açıklamalarda bulundu.

    Aldığı teklifleri "ilginç" bulmadığını kaydeden Lucescu şu ifadeleri kullandı:

  • 2 Lucescu: "Artık antrenör olmak istemiyorum"
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    "Bazı seçenekler vardı, ancak ilginç, dikkat çekici gelmedi."

  • 3 Lucescu: "Artık antrenör olmak istemiyorum"
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    "Benim çalışabileceğim seviyedeki takımlar, yazın ilk günlerinde teknik direktörlerini çoktan belirlemişti."

  • 4 Lucescu: "Artık antrenör olmak istemiyorum"
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    "Gelen teklifler de ilgimi çekmedi."

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  • 5 Lucescu: "Artık antrenör olmak istemiyorum"
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    "Önümde aktif kariyer olarak bir 40 yıl daha yok, gönderileceğim bir yere gitmek istemiyorum."

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YORUMLAR 4
  • Misafir 59 dakika önce
    parayı görsen idmanda yaparsın kadro da kurarsın maça da çıkarsın önemli olan istediğin paraları bir kulübün sana teklif etmesi..
  • Misafir 1 saat önce
    Galatasaray da vizyon -0
  • Misafir 1 saat önce
    antranör olmak istemiyorsan terimin damadınla kebabpçılık yap
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