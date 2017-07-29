Şenol Güneş: "Milli takım tartışmasına giremem. Çünkü ben Beşiktaş'a aitim"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım ile ilgili konuştu. Güneş'in sözleri şöyle:

"Hepimiz bu ülkenin insanıyız, Mili Takım antrenörü de ülkeyi temsil ediyor, seçilerek geliyorlar oraya. Milli Takım futbolda piramidin tepesi. Milli Takım kimsenin malı değil. Hepimizin başarısını istediği bir takımdır. Fatih hoca çok iyi işler yaptı. Hatalar yaptı mı, ben de yaptım. Yıpratırsak, değerlerimiz kalmaz."

"MİLLİ TAKIM TARTIŞMASINA GİRMEM"



"Benim de Milli Takım için adım geçiyor. Kim düşünüyorsa, takdir ediyorsa teşekkür ediyorum. Beşiktaş ile yeni mukavele yaptım, imza attım. Uygulamasını bilemem. Şu anda Beşiktaş'a ait biriyim. Ben imza attım ve uzatmadan yaptım o işi. Ait olduğum bir kurum var. Kurumlar, devlet, millet, camialar önemli. Milli takım tartışmasına giremem. Çünkü ben Beşiktaş'a aitim ve imza attım. Ait olduğum bir kurum olmasaydı, o zaman milli takım mı, Beşiktaş mı denilebilirdi."

"KELİME OYUNU YAPMIYORUM, ÇOK NET KONUŞUYORUM"

"Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Resmi olarak böyle bir şey yapmam mümkün değil. Duygu olarak da, bir yere gidip görüşmem. Teklif gelirse, başkana söylerim. Burayı çalıştırırken, başka bir yeri çalıştırmak çok doğru bulmadığım bir iştir. Başkan şu anda benim görevime son verebilir mi? Verebilir. O zaman ben başka bir şey düşünürüm. Federasyonun ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama bana yansıyan da, adımın geçtiği, maç sayılarının söylendiği. Kelime oyunu yapmıyorum, çok net konuşuyorum. Şu anda Beşiktaş'tayım ve burada mutluyum. Milli Takım için %100 dememenin nedeni, olabilecek durumlarla ilgili. Varsayım üzerinden konuşmalayım. Cumhurbaşkanı üzerinden de bir teklif gelse, burada yine başkan Fikret Orman karar verir, bunun doğrusu budur. Milli Takım'da görevde olmayan birinin çalışma yapması daha doğru olur diye düşünüyorum."





TRANSFER KONUSU...

"ÖNCELİK SANTRFOR VE STOPER"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transferle ilgili sorulara da yanıt verdi. Güneş, "Forvet kesinlikle şart, stoperle ilgili düşüncemi de söyledim. İki pozisyonda öncelikli ihtiyacımız var. Santrfor ve stoper öncelikli, ondan sonra açık ve orta saha başkanla birlikte değerlendirilir. Cenk iyi bir santrfor, ama tek başına taşıyamaz burayı. Kötü oynarsa, yerine kim girecek? Marcelo kayıp, ama böyle olması gerekiyorsa saygı duyacağız. Şikayetlerle, bahanelerle devam edemeyiz. Alınabilecek santrforlarda da sıkıntı var. Demba Ba olsaydı, çok şeyi halledebilirdik. Milosevic ve Pedro Franco, kulüp bulurlarsa gidecekler. 2 senedir kullanmadığımız oyuncuyu, kullanacak durumumuz yok. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz, bazı kriterler var. Baktığınız zaman, en az transfer yapan biziz. Başakşehir iyi transferler yaptı, kendinden beklenenden fazlasını yaptı. Antalya yaptı, Trabzonspor yaptı, yapacak. Gitmesi gerekenleri söyledik. Kaleci Boyko ile Pedro ve Milosevic. Onların dışında pek bir oyuncu kalmadı zaten. Neymar iyi oyuncu, Messi de öyle. Yeni Neymar'lar, Messi'leri inşallah Türkiye çıkartır. Tolisso Bayern'e gitti mesela, niye Oğuzhan gitmez?" diye konuştu.



