Cenk Ergün'den transfer açıklaması! Galatasaray transfer haberleri!

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"Sneijder kendi gitmek istedi. Galatasaray Alanyaspor maçını oynadık. Omaçtan döndük ertesi gün manejeri ile konuştum artık biz gidelim konuşmasını yapmak için geldi. Biz devam edemeyeceğiz farklı planlarımız var dedi. Yönetime söyledik ve karar aldık. Roterdam’da onunla buluştuk. Nasıl Sinan gitmek istiyor, Sneijder de gitti. Biz onun Türkiye’de oynamasını istemedik. Çünkü o bir figür. Galatasaray için bir figür. Kendisi de öyle söyledi."