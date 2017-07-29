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FUTBOL

Cenk Ergün'den transfer açıklaması! Galatasaray transfer haberleri!

Cenk Ergün'den transfer açıklaması

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 16:38:34

  • 1 Cenk Ergün'den transfer açıklaması
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    Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Avusturya kampında gazetecilerle yaptığı sohbette transfer müjdesi verdi. Ergün, Arda Turan'ın mutlaka Galatasaray forması giyeceğini söyledi.

  • 2 Cenk Ergün'den transfer açıklaması
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    Cenk Ergün'ün açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

  • 3 Cenk Ergün'den transfer açıklaması
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    "West Ham buradaydı. Feghouli’nin odası hazır. Roma’dan Arsenal’e çok iyi takımlar burada kamp yaptı. 5 Ağustos’ta Hertha Berlin ile oynayacağız. Bütün izinler alındı."

  • 4 Cenk Ergün'den transfer açıklaması
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    "Lucescu konusunda yönetim gerekli adımı atacaktır. Biz kampa odaklandık. 4 oyuncu da istediğimiz oyunculardı. Gomis kendi pozisyonunda tekti. Ciddi bir santrafora ihtiyacımız vardı. Biz almazsak başkası alacaktı. Para herkeste var. Transfer etmek kolay değil. Artık Bütün Avrupa takımları da aynı parayı veriyor. Galatasaray olmamızı ön plana çıkartıyoruz. Eskiden parayla çıkıyorduk yola şimdi artık Galatasaray markasıyla transferi yapıyoruz."

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  • 5 Cenk Ergün'den transfer açıklaması
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    "Feghouli ve Fernando kampa gelecek. Fernando ile imza aşamasına geldik. Fellaini'yi alırsak Ndiayeyi almayız."

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