Galatasaray'ın yeni transferi Fernando'dan skandal açıklamalar

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Östersunds faciasını unutarak yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu yaz Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon ve Mariano'yu transfer etmiş, West Ham United'tan Sofiane Feghouli ve Manchester City'den Fernando'da da mutlu sona yaklaşmıştı. Ancak Brezilyalı oyuncunun Portekiz basınına yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün, bugün yaptığı açıklamada Feghouli ve Fernando'yla imza aşamasına geldiklerini ve kampa katılmalarını beklediklerini açıkladı. Brezilyalı oyuncu ise Diário de Notícias gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kiralık gitmek için birkaç alternatifinin bulunduğunu belirten Fernando, Manchester City'nin 1 senelik sözleşmesi bulunduğu için kendisini satmak istediğini belirtti.

Fanatik'te yer alan habere göre Fernando, "Galatasaray, bonservisimi satın almak için kulübüme bir teklif yaptı, onlar da beni satmak istiyor. Bu transfer, kulübüm için iyi olabilir ancak benim için o kadar iyi olmayabilir." dedi. Fernando sözlerine "Bu konuyu 31 Ağustos'a kadar çözüme ulaştırmak oldukça zor görünüyor." ifadeleriyle devam etti.

Fernando

galatasaray

manchester city

transfer