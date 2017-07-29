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FUTBOL

Galatasaray'ın yeni transferi Fernando'dan skandal açıklamalar

Galatasaray'ın imza aşamasına geldiği Fernando'dan skandal açıklamalar

Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı oyuncusu Fernando da mutlu sona yaklaşmıştı. Brezilyalı oyuncunun Portekiz basınına yaptığı açıklamalar ise şaşkınlık yarattı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 19:10:09 Güncelleme: 19:17:28

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki Östersunds faciasını unutarak yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu yaz Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon ve Mariano'yu transfer etmiş, West Ham United'tan Sofiane Feghouli ve Manchester City'den Fernando'da da mutlu sona yaklaşmıştı. Ancak Brezilyalı oyuncunun Portekiz basınına yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı.

Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Cenk Ergün, bugün yaptığı açıklamada Feghouli ve Fernando'yla imza aşamasına geldiklerini ve kampa katılmalarını beklediklerini açıkladı. Brezilyalı oyuncu ise Diário de Notícias gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kiralık gitmek için birkaç alternatifinin bulunduğunu belirten Fernando, Manchester City'nin 1 senelik sözleşmesi bulunduğu için kendisini satmak istediğini belirtti.

Fanatik'te yer alan habere göre Fernando, "Galatasaray, bonservisimi satın almak için kulübüme bir teklif yaptı, onlar da beni satmak istiyor. Bu transfer, kulübüm için iyi olabilir ancak benim için o kadar iyi olmayabilir." dedi. Fernando sözlerine "Bu konuyu 31 Ağustos'a kadar çözüme ulaştırmak oldukça zor görünüyor." ifadeleriyle devam etti.

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