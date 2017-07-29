Fenerbahçe Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, futbolcular, dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Pas çalışması ile süren antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takımda, Fernandao, Simon Kjaer ve Robin van Persie, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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