Fenerbahçe Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki basına kapalı antrenmanda, futbolcular, dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Pas çalışması ile süren antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımda, Fernandao, Simon Kjaer ve Robin van Persie, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu

Fenerbahçe Sturm Graz