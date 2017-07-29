Fernando'nun paylaşımı, transferin biteceği şeklinde yorumlandı

Galatasaray'da Fernando transferinde son aşamaya gelindi. Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
"Son gün" anlamındaki "Last day" yazan bir görseli yayınlayan Fernando'nun bu paylaşımı, transferin yarın biteceği şeklinde yorumlandı. Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün bugün yaptığı açıklamada hem Sofiane Feghouli hem de Fernando transferlerinde imza aşamasına geldiklerini ve kampa katılmalarını beklediklerini açıklamıştı.
Öte yandan Brezilyalı oyuncunun bugün Portekiz basınına yaptığı iddia edilen açıklamalar ise kafaları karıştırmıştı. Fernando'nun Diário de Notícias'a "Galatasaray, bonservisimi satın almak için kulübüme bir teklif yaptı, onlar da beni satmak istiyor. Bu transfer, kulübüm için iyi olabilir ancak benim için o kadar iyi olmayabilir." dediği öne sürülmüştü.
FERNANDO KİMDİR?
Tam adı: Fernando Francisco Reges
Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987
Doğduğu yer: Brasilia / Brezilya
Yaş: 29
Boy: 1,83 m
Uyruğu: Brezilya
Mevki: Orta saha - ön libero
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro
Daha önce oynadığı kulüpler: Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City
Son sezon istatistikleri: 27 maç 4 sarı kart
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