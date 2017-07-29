Fernando'nun paylaşımı, transferin biteceği şeklinde yorumlandı

Galatasaray'da Fernando transferinde son aşamaya gelindi. Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

"Son gün" anlamındaki "Last day" yazan bir görseli yayınlayan Fernando'nun bu paylaşımı, transferin yarın biteceği şeklinde yorumlandı. Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün bugün yaptığı açıklamada hem Sofiane Feghouli hem de Fernando transferlerinde imza aşamasına geldiklerini ve kampa katılmalarını beklediklerini açıklamıştı.

Öte yandan Brezilyalı oyuncunun bugün Portekiz basınına yaptığı iddia edilen açıklamalar ise kafaları karıştırmıştı. Fernando'nun Diário de Notícias'a "Galatasaray, bonservisimi satın almak için kulübüme bir teklif yaptı, onlar da beni satmak istiyor. Bu transfer, kulübüm için iyi olabilir ancak benim için o kadar iyi olmayabilir." dediği öne sürülmüştü.

FERNANDO KİMDİR?

Tam adı: Fernando Francisco Reges

Doğum tarihi: 25 Temmuz 1987

Doğduğu yer: Brasilia / Brezilya

Yaş: 29

Boy: 1,83 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Orta saha - ön libero

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Vila Nova, Porto, Estrela Amadora, Manchester City

Son sezon istatistikleri: 27 maç 4 sarı kart

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