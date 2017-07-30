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FUTBOL

Bruma, Sinan Gümüş'ün transfer olmak istediğini açıkladı

Bruma, Sinan Gümüş'ün oynamak istediği kulübü açıkladı

Galatasaray'dan RB Leipzig'e transfer olan Bruma, ülkesi Portekiz basınına yaptığı açıklamada Sinan Gümüş'ün Benfica'ya transfer olmak istediğini açıkladı

30 Temmuz 2017 Pazar, 00:50:10 Güncelleme: 09:19:44

Galatasaray'ın bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’ya RB Leipzig takımına sattığı Bruma, adı Benfica’yla anılan eski takım arkadaşı Sinan Gümüş hakkında Portekiz basınına konuştu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Sinan’la iyi arkadaş olduklarını belirten genç yetenek, “Sinan hep Benfica’da oynamaya hevesliydi. Eğer oraya giderse, bu iki taraf için de pozitif olur” ifadelerini kullandı. Bu arada Tudor, yönetime Sinan Gümüş’ün kalması yönünde rapor verdi.

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