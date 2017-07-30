Bruma, Sinan Gümüş'ün transfer olmak istediğini açıkladı

Galatasaray'ın bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’ya RB Leipzig takımına sattığı Bruma, adı Benfica’yla anılan eski takım arkadaşı Sinan Gümüş hakkında Portekiz basınına konuştu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Sinan’la iyi arkadaş olduklarını belirten genç yetenek, “Sinan hep Benfica’da oynamaya hevesliydi. Eğer oraya giderse, bu iki taraf için de pozitif olur” ifadelerini kullandı. Bu arada Tudor, yönetime Sinan Gümüş’ün kalması yönünde rapor verdi.