Fenerbahçe transfer haberleri (30 Temmuz 2017)

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ANSALDİ İDDİASI

Fenerbahçe taraftarlarının en fazla tepkisini çeken isim Hasan Ali... Sanki İtalyanlar bunu duymuş gibi öyle bir haber yaptı ki, akıllara ''acaba'' sözleri geldi... İtalyan fcinternews.it özel mahreçli haberinde sarı-lacivertlilerin sol bek Cristian Ansaldi için Valencia ile yarıştığını yazdı. Hatta stoperde de oynayabilen 30 yaşındaki Arjantinli için teklif bile yapıldığını iddia etti. (Fotospor)