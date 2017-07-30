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Fenerbahçe transfer haberleri (30 Temmuz 2017)

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:34:28

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (30 Temmuz 2017)
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    Sarı-Lacivertliler’in geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Roman Neustadter, Moskova yolcusu... Rusya Milli Takımı’nda forma giyen ve ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda mutlaka yer almak isteyen 29 yaşındaki savunmacı, Spartak Moskova’nın kendisine yaptığı teklifi kabul etti. 

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (30 Temmuz 2017)
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    Spartak, Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılacak. Bunu avantaj olarak gören Neustadter, Rusya Milli Takımı’na da çağrılmak için ülkesine dönmek istiyor. 

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (30 Temmuz 2017)
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    Moskova kulübünün Fenerbahçe’ye 3 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu öğrenilirken, son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek.

  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (30 Temmuz 2017)
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    Kjaer’in gideceği dönemde bir de Neustadter’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe’nin, Spartak Moskova’nın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu. Sarı-Lacivertliler ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoper, Sturm Graz maçında galibiyet golünü atmıştı. (Fanatik)

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  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (30 Temmuz 2017)
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    TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLADI

    Spartak Moskova Teknik Direktörü Massimo Carrera, Roman Neustadter iddialarına cevap verdi ve transferi istediğini gözler önüne serdi.

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