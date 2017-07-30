FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri (30 Temmuz 2017)
30 Temmuz 2017 Pazar, 10:34:28 | Güncelleme: 10:45:48
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Sarı-Lacivertliler’in geçen sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Roman Neustadter, Moskova yolcusu... Rusya Milli Takımı’nda forma giyen ve ülkesinde düzenlenecek Dünya Kupası’nda mutlaka yer almak isteyen 29 yaşındaki savunmacı, Spartak Moskova’nın kendisine yaptığı teklifi kabul etti.
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Spartak, Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılacak. Bunu avantaj olarak gören Neustadter, Rusya Milli Takımı’na da çağrılmak için ülkesine dönmek istiyor.
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Moskova kulübünün Fenerbahçe’ye 3 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu öğrenilirken, son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek.
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Kjaer’in gideceği dönemde bir de Neustadter’i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Fenerbahçe’nin, Spartak Moskova’nın teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu. Sarı-Lacivertliler ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan başarılı stoper, Sturm Graz maçında galibiyet golünü atmıştı. (Fanatik)
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TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLADI
Spartak Moskova Teknik Direktörü Massimo Carrera, Roman Neustadter iddialarına cevap verdi ve transferi istediğini gözler önüne serdi.
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Düzenlenen basın toplantısında konuşan Masismo Carrera, "Türk medyası, Neustadter'in Spartak Moskova'ya transfer olduğunu yazıyor, ne diyorsunuz?" sorusuna, "Güzel. bundan çok memnun oldum" cevabını verdi.
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Rus basını, Spartak Moskova'nın Neustadter için 1,5 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini ve Fenerbahçe'nin ise 5 milyon euro istediğini iddia etti.
(Sporx)
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KJAER'İN YERİNE 4 ADAY
Simon Kjaer’i 10 milyon Euro’ya Sevilla’ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, stoper arayışlarına başladı. Listede 4 aday var. Hedef, lig başlamadan transferi bitirmek.
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Rodrigo Caio
Brezilya pazarını yıllardır yakın takip eden Fenerbahçe’nin listesinde Sao Paulo’dan Caio da bulunuyor. 23 yaşındaki Brezilyalı stoper, milli takım formasını da terletti ve geleceği oldukça parlak. 1.82 boyundaki Rodrigo Caio, 2017’de 12 maça çıktı. İtalya pasaportu da bulunan genç yıldız, sadece stoperde değil, önlibero bölgesinde de görev yapabiliyor.
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Raul Albentosa
1.92 boyundaki İspanyol savunma oyuncusu özellikle hava toplarında çok etkili. Deportivo forması giyen Raul Albentosa, La Liga’da 27 maça çıktı ve 2 bin 336 dakika sahada kaldı. 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayan Albentosa’nın bonservis fiyatı yaklaşık 3 milyon Euro. Sarı-Lacivertliler oyuncunun kulübünü ikna ederse, menaceriyle temaslar kurulacak.
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Jeison Murillo
2015’te İnter’in Granada’dan 8 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Murillo, Aykut Kocaman’ın çok beğendiği isimlerden biri. 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, süratiyle dikkat çekiyor. Sağ ayaklı olmasına rağmen sol stoperde de görev yapan Murillo’nun bonservisi yüksek. Fenerbahçe bu oyuncuyu kiralama formülüyle renklerine bağlayabilir.
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Holger Badstuber
Geçen sezonu Schalke 04’te geçiren ve Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Holger Badstuber, Fenerbahçe’nin öncelikli hedefi. 28 yaşındaki Alman futbolcunun bonservisi yok. Tek sorun ise geçmişte yaşadığı ciddi sakatlıklar. Sarı-Lacivertliler, performansa dayalı bir sözleşme önerirken, görüşmeler devam ediyor. 1.90 boyundaki kule stoper, Almanya Milli Takım formasını da 31 kez terletti.
(Fanatik)
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GOLCÜNÜN KRALI GELİYOR!
Transferde nokta atışları yapan Fenerbahçe, hücum gücünü katlayacak iki ismi daha kadrosuna katacak. Lima ve Ben Arfa'dan biri forvet arkasına düşünülüyor, Asıl ihtiyaç ise santrfor mevkiine.
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Aykut Kocaman'ın kafasında flaş bir isim var: Lukasz Teodorczyk! Sarı-lacivertli hoca, Anderlecht'in Polonyalı gol kralının ismini yönetime verdi.
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Anderlecht, 26 yaşındaki yıldızı Dinamo Kiev'den kiralamış, 30 Nisan'da ise opsiyon hakkını kullanıp 4.5 milyon euro'ya bonservisini satın almıştı. Kjaer'in bonservisine karşılık Sevilla ile 10 milyon euro'ya anlaşan Fenerbahçe yönetimi, satışın resmileşmesinin ardından Teodorczyk için operasyon düğmesine basacak.
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38 maçta 22 kez ağları havalandırarak Belçika Ligi'nin gol krallığını elde eden Teodorczyk, Anderlecht'in şampiyonluğunda en büyük rolü üstlenen isim olmuştu. 22 yaşında Lech Poznan forması giymeye başlayan Teodorczyk'un futbol stili, kendisi gibi aynı takımda patlama yapan vatandaşı Lewandowski'ye benzetiliyor.
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Baldır kemiği kırığı ve ayak bileği yırtığı nedeniyle kariyerinde uzun süreli sakatlıklar yaşayan oyuncu, bu yüzden Dinamo Kiev'de tutunamadı. Anderlecht'te ise ciddi bir sakatlık sorunu yaşamayan Teodorczyk, ilk sezonunda 'krallık' tacını giydiği Belçika macerasında 51 maçta 30 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi. (Fotomaç)
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GÜNDEM 10 NUMARA
Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in Sevilla'nın yolunu tutmasıyla birlikte gelecek paranın bir bölümü 10 numara transferi için harcanacak. İki alternatif var: PSG'den Hatem Ben Arfa ve Santos'tan Lucas Lima. Sarı-lacivertliler iki transfer için de yoğun şekilde çalışıyor.
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Kulübün Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, "Basında aynı mevki için 2 oyuncu birden yazılıyor, sonra taraftar tepki gösteriyor. Ben Arfa'nın kulübü PSG'den 7 milyon euro alacağı var. Kulübüne 'Bana parayı ver, sonra ben başka takıma giderim' diyor. Hatem Ben Arfa'yı nerede oynatacağız dediğim zaman (6 Temmuz) tepki gördüm. Ama ben orada aldığımız oyuncular bir takıma otursun, onları bir görelim manasında söyledim" ifadelerini kullandı.
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Hatem Ben Arfa ilk aşamada Süper Lig'e sıcak bakmıyordu ancak Avrupa piyasasında istediği teklifleri alamadı. Mathieu Valbuena'nın da araya girmesiyle her geçen gün Fenerbahçe'ye yaklaştı. Ancak şu an için en büyük sorun PSG'den alacağı 7 milyon euro. Fransız devi bu rakamı, Hatem Ben Arfa'yı transfer edecek kulübün ödemesini istiyor.
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Sarı-lacivertli idareciler ise bu sorunun oyuncu ile kulüp arasında olduğunu belirtti ve sorunun çözümünü bekleyeceklerini kaydetti. Fenerbahçe'nin transfer için sıcak parası da Simon Kjaer'in satışından gelecek. Ben Arfa'nın transferinin resmiyet kazanması halinde, Feyenoord ile el sıkışan Robin van Persie'nin 10 numaralı forması Fransız yıldıza verilecek.
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Fenerbahçe, 10 numara transferinde sadece Hatem Ben Arfa'ya odaklanmış değil. Santos'lu Lucas Lima için de ciddi girişimler var. Mahmut Uslu, bu oyuncuyla alakalı "Lima'nın durumu Santos'a bağlı. Yılbaşına kadar vakit var. Bakacağız" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yüzde 80'i bir fon şirketine ait. Yüzde 10'u Santos'a, kalan yüzde 10'u ise oyuncunun temsilcisinde bulunuyor. Kontratı 31 Aralık 2017'de sona erdiği için F.Bahçe yüksek bonservis vermeyi düşünmüyor. (Fotomaç)
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RVP YOLCU
Hollanda'nın en önemli spor kanalı Voetbal İnternational, Feyenoord'un Robin van Persie ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde, 33 yaşındaki yıldızın Kanarya'dan kazandığı paradan daha az bir rakamı kabul ettiği vurgulandı.
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Feyenoord, Van Persie ile el sıkışsa da henüz Fenerbahçe'ye gelen resmi bir teklif yok. Mahmut Uslu da "Feyenoord'un hocası Van Persie'yi istiyormuş. Maaşını ve bonservisini verebiliyorlarsa zorun yok. Ben de çok şey istiyorum ama olmuyor" dedi.
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ANSALDİ İDDİASI
Fenerbahçe taraftarlarının en fazla tepkisini çeken isim Hasan Ali... Sanki İtalyanlar bunu duymuş gibi öyle bir haber yaptı ki, akıllara ''acaba'' sözleri geldi... İtalyan fcinternews.it özel mahreçli haberinde sarı-lacivertlilerin sol bek Cristian Ansaldi için Valencia ile yarıştığını yazdı. Hatta stoperde de oynayabilen 30 yaşındaki Arjantinli için teklif bile yapıldığını iddia etti. (Fotospor)
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LOVE'A KARŞILIK STOCH
Fenerbahçe'de taraftarın çok şeyler beklediği Miroslav Stoch'a kulüp aranıyor. Aykut Kocaman'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Miroslav Stoch, Alanyaspor'a önerildi.
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Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a Stoch'u teklif etmesinin arkasında Vagner Love isteğinin yattığı iddia edildi. Sarı lacivertli ekibin santrfor bölgesindeki eksiklikleri kapatmak için Vagner Love'u da listesine dahil ettiği ve bu transferi takas yoluyla bitirmek istediği kaydedildi.
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Bilindiği üzere geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan 33 yaşındaki Vagner Love'un gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. (Fotospor)
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LİMA ÇIKARMASI
Transferde önüne sürekli Finansal Fair Play engeli çıkan Fenerbahçe, Simon Kjaer'in satışı için Sevilla ile anlaşınca çalışmalar hız kazandı... Sarı-Lacivertliler yaklaşık 2 haftadır gündeminde yer alan Lucas Lima konusunda çok ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar görüşmeleri menajerler aracılığıyla sürdüren yönetim, yaşanan son gelişmelerin ardından operasyon için düğmeye bastı.
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Alınan bilgilere göre önümüzdeki hafta başında iki yönetici Brezilya'ya giderek Lucas Lima ve menajeriyle ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede Sambacı'nın yıllık maaşı, bonus maddeleri ve sözleşme şartları masaya yarıtılacak. Fenerbahçe daha önce menajerler aracılığıyla yaptığı temaslarda Lima'yı Türkiye'ye gelmesi konusunda ikna etmişti.
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Brezilya basını, yıldız futbolcunun sözleşmesinin bitimine yaklaşık 6 ay olmasına rağmen Santos kulübünün 5 milyon Euro bonservis talep ettiğini yazdı. Fakat gazeteler, Lucas Lima'nın yeni sözleşmeyi kabul etmemesi sonrası eli bir hayli zayıflayan Santos'un çok büyük ihtimalle indirime gideceğini de vurguladı.
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İtalyan basını, Lucas Lima'nın transferiyle çok yakından ilgilenen Inter'in görüşmeleri şimdilik dondurduğunu yazdı. Gazeteler, Inter yönetiminin orta alana başka bir isim düşündüğünü ve Lucas Lima'nın transfer gündeminden düştüğünü okuyucularına duyurdu.
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Lucas Lima'nın bonservisinin menajerlik şirketi, fon ve Santos kulübünde olması büyük bır sıkıntı oluşturuyor. (Takvim)