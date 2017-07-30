FUTBOL
Rüştü Reçber - Fatih Terim gerginliği sürüyor!
30 Temmuz 2017 Pazar, 10:57:03 | Güncelleme: 11:06:47
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Hürriyet'in haberine göre; Türkiye’nin konuştuğu Rüştü Reçber-Fatih Terim polemiğinde kritik bir gelişme daha yaşandı.
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Rüştü Reçber, ‘Fatih Terim’in Alaçatı Baskını’ başlıklı yazısı nedeniyle kendisi aleyhine 3 kuruşluk manevi tazminat davası açan Terim için yargıya başvurdu. Reçber'den karşı hamle gecikmedi...
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Reçber, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Terim aleyhinde 1071 liralık manevi tazminat davası açtı.
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1071 liralık talebiyle Türklerin Anadolu’ya girdiği 1071 Malazgirt Meydan Muhaberesi’ne gönderme yapan Reçber, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
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“İnsanlar geçmişini unutmamalı. Nereden geldiklerini, nasıl geldiklerini daima hatırlamalı. O, bize açtığı dava ile ‘3 kuruşluk adamsın’ muamelesi yapıyor.
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Ama bizim örfümüz, terbiyemiz, adetlerimiz aynı şekilde karşılık vermeye müsaade etmez. Bu nedenlerle avukatım 1071 liralık tazminat davası başvurusunda bulundu.”
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Reçber’in avukatı Nail Gönenli de Terim hakkında açtıkları dava ile ilgili olarak, “Fatih Terim’in müvekkilime gönderdiği e-mail’in içeriğindeki ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve manevi tazminat davası açtık.
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Ayrıca, müvekkilim aleyhine açtığı tazminat davası da hakaret manalı olduğu için savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.
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Rüştü Reçber'in istifa davetine hakaret içeren sözlerle yanıt veren Fatih Terim, mektubunda Reçber'e dava açacağını dile getirmişti.
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Bu sürecin ardından milli takımdan ayrılan Fatih Terim, Rüştü Reçber'e "3 kuruş" değerinde tazminat davası açtı. Reçber'in karşı hamlesi ise gecikmedi.
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