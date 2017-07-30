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FUTBOL

Rüştü Reçber - Fatih Terim gerginliği sürüyor!

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:57:03

  • 1 Rüştü Reçber - Fatih Terim gerginliği sürüyor!
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    Hürriyet'in haberine göre; Türkiye’nin konuştuğu Rüştü Reçber-Fatih Terim polemiğinde kritik bir gelişme daha yaşandı.

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    Rüştü Reçber, ‘Fatih Terim’in Alaçatı Baskını’ başlıklı yazısı nedeniyle kendisi aleyhine 3 kuruşluk manevi tazminat davası açan Terim için yargıya başvurdu. Reçber'den karşı hamle gecikmedi...

  • 3 Rüştü Reçber - Fatih Terim gerginliği sürüyor!
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    Reçber, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Terim aleyhinde 1071 liralık manevi tazminat davası açtı.

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    1071 liralık talebiyle Türklerin Anadolu’ya girdiği 1071 Malazgirt Meydan Muhaberesi’ne gönderme yapan Reçber, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

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    “İnsanlar geçmişini unutmamalı. Nereden geldiklerini, nasıl geldiklerini daima hatırlamalı. O, bize açtığı dava ile ‘3 kuruşluk adamsın’ muamelesi yapıyor.

     

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