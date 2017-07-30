Beşikaş - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2016-2017 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü İspanya'da son hazırlık maçına İspanya temsilcisi Real Betis karşısında çıkacak. Beşiktaş, bu maçtan galibiyetle ayrılarak, İstanbul'a mutlu dönmek istiyor. Peki, Beşiktaş - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın ayrıntılarına haberturk.com'dan ulaşabilirsiniz...

İspanya'nın Marella şehrinde bir haftalık kamp çalışmasını sürdüren Beşiktaş, Real Betis ile yapacağı maçın ardından kampı tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Burada iki hazırlık maçı yapan Beşiktaş, ilk karşılaşmada Real Valladolid ile 2-2 berabere kaldı. İkinci maçında Las Palmas ile karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmada hüsrana uğradı ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Son hazırlık maçında Real Betis ile karşılaşacak olan Siyah-Beyazlılar bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, moral depolamak istiyor.

BEŞİKTAŞ - REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

8 yıl aradan sonra ikinci kez İspanya'da kamp yapan Beşiktaş, son hazırlık maçında İspanya temsilcisi Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Real Betis maçı 30 Temmuz Pazar (bugün) günü TSİ 21.00'de başlayacak. Municipal de la Linea Stadı'nda oynanacak karşılaşma D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş bu maçın ardından, İspanya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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