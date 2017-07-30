Galatasaray'ın yeni transferi Feghouli bu akşam İstanbul'a geliyor! | Feghouli kimdir?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Sofiane Feghouli'de mutlu sona ulaşıldı. Sporx'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yeni transferi Feghouli, bu akşam saatlerinde Türkiye'ye geliyor. Yarın İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek olan yıldız oyuncu, 3 yıllık imzayı attıktan sonra, Galatasaray'ın Avusturya'daki kampına katılacak.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, dün yaptığı açıklamada Cezayirli oyuncu ve Fernando'da imza aşamasına geldiklerini, kampa katılmalarını beklediklerini açıklamıştı. Ergün, "Kamp yaptığımız yerde daha önce West Ham vardı. Feghouli'nin odası hazır, bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

MALİYETİ NE KADAR?

Cezayirli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme üzerinde her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, West Ham United'ın talep ettiği 7 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim sağladı ve 4.5 milyon euro gibi bir rakama ikna etti.

West Ham United'a 4 yıllık bir ödeme planı sunan sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı. Galatasaray'ın Sofiane Feghou ile 3.3 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.

SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?

Tam adı: Sofiane Feghouli

Doğum tarihi: 26 Aralık 1989

Doğduğu yer: Levallois-Perret / Fransa

Yaş: 27

Boy: 1,77 m

Uyruğu: Cezayir

Milli takım maç sayısı: 44

Mevki: Forvet/Orta saha - Sağ/sol kanat

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Güncel piyasa değeri: 12 milyon Euro

Daha önce oynadığı kulüpler: Grenoble, Valencia, Almeira, West Ham United

Son sezon istatistikleri: 28 maç 4 gol 3 asist 2 sarı kart 1 kırmızı kart

Sofiane Feghouli, 22 Aralık 1989 tarihinde Fransa'nın Levallois-Perret şehrinde dünyaya geldi. Paris Saint-Germain altyapısından Grenoble'ye transfer olan Sofiane Feghouli, 17 yaşında iken 27 Nisan 2007 tarihinde Ligue 2'de ilk golünü attı.

Oyun tarzının eski Fransız yıldız Zinedine Zidane'a benzetilmesi ona "Yeni Zidane" lakabını kazandırmıştır. Grenoble formasında 60 maçta 3 gol atan Sofiane Feghouli, 2010 yılında La Liga'nın önde gelen köklü kulüplerinden Valencia'ya transfer oldu.

2011 yılının devre arasında da UD Almeria takımına kiralık olarak giden Sofiane Feghouli, forma şansı bulamamıştır ve çıktığı 9 maçta 2 gol kaydetmiştir. 2011'in yaz döneminde yeniden Valencia'ya dönen Sofiane Feghouli, 2011-2012 sezonunda daha fazla forma şansı bulmuştur ve çıktığı 33 maçta 9 gol atmıştrı.

Aslen Cezayirli olan Sofiane Feghouli, milli takım olarak Fransa Milli Takımı'nı seçmiştir. 12 Kasım 2008'de Uruguay ile oynanan hazırlık maçında forma şansı bulan ve ilk kez milli olan Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Rabah Saadane tarafından Cezayir - Mali maçının kadrosuna çağırılmıştır.

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