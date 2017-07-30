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FUTBOL

Kasımpaşa U19, İstanbul Cup'ta şampiyon oldu

TSS Tur'un düzenlediği İstanbul Cup'ta finalde Bursaspor'u deviren Kasımpaşa U19, şampiyonluğa ulaştı

30 Temmuz 2017 Pazar, 13:13:44 Güncelleme: 13:16:21

TSS Tur’un düzenlediği İstanbul Cup’a katılan Kasımpaşa U19 Takımı, son maçında Bursaspor U19 takımını 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Kartepe Green Park Tesisleri’nde oynanan ilk karşılaşmada Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Lacivert-Beyazlı gençler, ikinci maçında ise Sarıyer U19 takımını 4-2 mağlup etmişti.

Son maçında da Bursa’yı deviren Kasımpaşa U-19 takımı kupayı kaldırdı. Paşa’da Mustafa Erboğa 6 gol atarak gol kralığına ulaştı.

  • Kasımpaşa U19
  • istanbul cup
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