Hüseyin Kalpar: "Türk teknik adamlara daha fazla değer verilmeli"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Kalpar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde Türk teknik adamların başarılarının konuşulduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türk teknik direktörlerin futbol adına önemli işlere imza attığını aktaran Kalpar, şöyle devam etti:

"Kendi değerlerimize fazlasıyla önem vermemiz gerekiyor. Türk teknik adamlar daha faydalı oluyor. Analiz yapıldığında bu zaten görülüyor. Burada Şenol Güneş bir örnektir. Futbol oynadığı dönemlerde de saygı duyulacak bir futbolcuydu, hiçbir sansasyonel haberi yok. Antrenörlük ve teknik direktörlük döneminde Türk futboluna hep faydalı olmuştur. Futbolun her kademesinde bulunmuş ve her şartta en iyi şekilde başarılı olmuştur. Bundan dolayı Şenol hocayı tebrik ediyorum."

"TÜRK FUTBOLU DAHA DA BÜYÜR"

Kalpar, Türk futbolunda ilerleme kaydedilmesi için yerli teknik direktörlerin şans bulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu imkanı yakalarlarsa Türk futbolu daha da büyür." diye konuştu.

Türk Milli Takımı'na oyuncu kazandırılabilmesi için her şeyden önce Türk takımlarının ve futbolcuların da iyi olması gerektiğine işaret eden Kalpar, A Milli Takım iyi olduğu zaman futbol adına, spor adına Türkiye'nin iyi olacağını ve bunun da herkese gurur vereceğini belirterek, "Birinci hedef ve amacımız bu olmalı. Bunu da ancak Türk insanı ile yakalayabiliriz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ HER YERDE VE HER ŞEKİLDE YAPABİLİRİZ"

Kendisinin de çalıştığı takımlara baktığında başarılı bir grafiğinin bulunduğuna değinen Kalpar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yabancı geliyor, 2 ayda bizim başarılarımızın çok daha üstünde başarı elde etmiş gibi hal ve hareketler içerisinde oluyor. Bu da bizim şahsımızın eksikliği değil, bu şekilde davrananların eksikliği diye düşünüyorum. Türk futbolunda bakış açılarının değişmesi şart. Baktığınız zaman 'Bu hoca şu kategoride bir hoca' oluyor. Geçen yıl mesela 18 puanla Alanya'yı çıkarttık. Çok iyi futbol oynayan bir takım oluşturduk. 16 maçta aldığımız 18 puan iyi ve doğru puandı, yeni bir takım için de önemli bir puandı. Biz, her yerde ve her şekilde yapabiliriz. Eğer burada yapabiliyorsak, çok büyük faklılıklar yok, her yerde yaparız, zaten yapıyoruz."