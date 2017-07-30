ÖNE ÇIKANLAR
Matias Delgado
FUTBOL

Matias Delgado futbolu bıraktı

Basel, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Matias Delgado'nun futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

30 Temmuz 2017 Pazar, 20:40:39 Güncelleme: 20:44:08

İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel'de oynayan Matias Delgado, futbolu bıraktı.

Basel Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Delgado'nun profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi.

Kulüp ayrıca, Delgado'ya gelecek hayatında başarılar diledi.

Basel'den 2006'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 4 sene siyah-beyazlı formayı giymişti.

2013'te ikinci kez Basel'in yolunu tutan Delgado, geçen sezon İsviçre ekibiyle 38 maçta 12 gol kaydetmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER