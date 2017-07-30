İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel'de oynayan Matias Delgado, futbolu bıraktı.



Basel Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Delgado'nun profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi.



Kulüp ayrıca, Delgado'ya gelecek hayatında başarılar diledi.



Basel'den 2006'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 4 sene siyah-beyazlı formayı giymişti.



2013'te ikinci kez Basel'in yolunu tutan Delgado, geçen sezon İsviçre ekibiyle 38 maçta 12 gol kaydetmişti.

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Matias Delgado