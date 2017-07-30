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Austria Wien: 2 - Sturm Graz: 3
FUTBOL

Austria Wien: 2 - Sturm Graz: 3 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sturm Graz, deplasmanda Austria Wien'i 3-2 mağlup etti

30 Temmuz 2017 Pazar, 21:50:37 Güncelleme: 21:54:47

Sturm Graz, Avusturya Ligi'nin 2. haftasında Austria Wien'e konuk oldu.

İlk yarıyı 33. dakikada Philipp Huspek'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Graz, 56. dakikada Peter Zulj ile farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekip 82. dakikada Kevin Friesenbichler'in golüyle farkı bire indirse de 86. dakikada Romano Schmid skoru 3-1 yaparak Sturm Graz'ı rahatlattı. 

88. dakikada Raphael Holzhauser'in penaltıdan attığı golle fark yeniden bire inse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sturm Graz 3-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

 

 

  • Austria Wien
  • Sturm Graz
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