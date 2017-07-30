Austria Wien: 2 - Sturm Graz: 3 | MAÇ SONUCU

Sturm Graz, Avusturya Ligi'nin 2. haftasında Austria Wien'e konuk oldu.

İlk yarıyı 33. dakikada Philipp Huspek'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Graz, 56. dakikada Peter Zulj ile farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekip 82. dakikada Kevin Friesenbichler'in golüyle farkı bire indirse de 86. dakikada Romano Schmid skoru 3-1 yaparak Sturm Graz'ı rahatlattı.

88. dakikada Raphael Holzhauser'in penaltıdan attığı golle fark yeniden bire inse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sturm Graz 3-2'lik skorla sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Austria Wien

Sturm Graz