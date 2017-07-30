Real Betis: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Real Betis ile karşılaştı. Yeni transfer Pepe, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıktı.

30. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullanılan kornerde kaleci Adan topu kontrol edemedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Dusko Tosic skoru 1-0 yaptı.



İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



74. dakikada Real Betis, Matias Nahuel'in serbest vuruştan attığı golle skoru 1-1 yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Real Betis ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kamp döneminde oynadığı Fortuna Sittard, Schalke 04, Valladolid ve Las Palmas'a karşı da galibiyet alamamıştı.





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Beşiktaş hazırlık maçı

Beşiktaş Real Betis