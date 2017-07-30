Semih Kaya'nın ayak parmağı kırıldı

Çekya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sparta Prag forması giyen Semih Kaya'nın ayak parmağının kırıldığı açıklandı.

Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, ligin ikinci hafta maçında 45. dakikada sakatlanan Semih Kaya'nın ayak parmağında kırık olduğu bildirildi.

Galatasaray'dan bu sezon Sparta Prag'a transfer olan defans oyuncusu, takımının Bohemians 1905 ile 1-1 berabere kaldığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak yerini Lukas Stetina'ya bırakmıştı.

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Semih Kaya Sparta Prag