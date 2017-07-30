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FUTBOL

Semih Kaya'nın ayak parmağı kırıldı

Sparta Prag'da forma giyen milli futbolcu Semih Kaya'nın, Bohemians maçında Semih Kaya'nın ayak parmağı kırıldı

30 Temmuz 2017 Pazar, 23:39:20 Güncelleme: 23:58:58

Çekya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sparta Prag forması giyen Semih Kaya'nın ayak parmağının kırıldığı açıklandı.

Sparta Prag Kulübünden yapılan açıklamada, ligin ikinci hafta maçında 45. dakikada sakatlanan Semih Kaya'nın ayak parmağında kırık olduğu bildirildi.

Galatasaray'dan bu sezon Sparta Prag'a transfer olan defans oyuncusu, takımının Bohemians 1905 ile 1-1 berabere kaldığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak yerini Lukas Stetina'ya bırakmıştı.

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