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Galatasaray transfer haberleri - Arda Turan'dan Galatasaray'a: "7 alıyorum, 5'e gelirim"

Arda Turan'dan Galatasaray'a: "7 alıyorum, 5'e gelirim"

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 00:55:41

  • 1 Arda Turan'dan Galatasaray'a: "7 alıyorum, 5'e gelirim"
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    Sarı-Kırmızılı kulüpten 2012 yılında 12 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e giden, daha sonra 41 milyon Euro’luk Türk asıllı futbolcuları için rekor sayılan bir bonservis bedeliyle Dünya devi Barcelona’nın yolunu tutan Arda Turan yeniden yuvasına dönmeye yeşil ışık yaktı.

  • 2 Arda Turan'dan Galatasaray'a: "7 alıyorum, 5'e gelirim"
    2 | 18

    Gazete Habertürk'ün haberine göre, Barcelona’da yedeğe düşen, astronomik tekliflere rağmen Çin’e gitmek istemeyen Arda’nın, Galatasaray’da görev yapan dostları aracılığıyla yönetime haber gönderip şunları söylediği öğrenildi

  • 3 Arda Turan'dan Galatasaray'a: "7 alıyorum, 5'e gelirim"
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    “Florya benim yuvam. Teklif gelirse, kiralık olarak gelmek için Barcelona’yla görüşürüm”

  • 4 Arda Turan'dan Galatasaray'a: "7 alıyorum, 5'e gelirim"
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    ‘GALATASARAY DEYİNCE AKAN SULAR DURUR’
    Barcelona’dan 7 milyon Euro civarında kazandığını belirten Arda şu ifadeleriyle Florya’ya dönüş için arzusunu dile getirdi:

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  • 5 Arda Turan'dan Galatasaray'a: "7 alıyorum, 5'e gelirim"
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    “Çin’den gelen teklifler bunun iki katı. Ancak ben Uzakdoğu’yu düşünmüyorum.  Galatasaray benim için çok özel."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 42 dakika önce
    karaktersiz o kadar gözden düştün ki nerde o euro2008deki kahraman nerde bu paragöz seviyesiz şahıs
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