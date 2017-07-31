FUTBOL
İşte Ben Arfa ve Lucas Lima'da son durum
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:47:57 | Güncelleme: 10:56:31
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Habertürk Spor yazarı Meriç Müldür, Fenerbahçe'nin Ben Arfa ve Lucas Lima transferinde son durumu yazdı. Müldür, ayrıca Şenol Güneş-Milli Takım operasyonunu ve Kulüpler Birliği'nde Gümüşdağ sonrası dönem için konuşulanları kaleme aldı:
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Ben Arfa ve Lucas Lima ile ilgili geçen hafta bir haber yaptım, ihale üzerime kaldı. Her gün yüzlerce mesaj, mail.. “Ne zaman geliyorlar?”, “Hani iş bitmişti?” gibilerinden..
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Sanki bu isimleri ilk yazan benim. Evet ben de bazı dostların biraz dolmuşuna gelmiş gibiyim de sonuçta yazdıklarım gerçek. İki futbolcu da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ama hele hele böylesine isimlerin transferini bitirmek kolay olmuyor.
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Engelin birini aşıyorsunuz karşınıza bir başka engel çıkıyor. Avrupa’da transfer piyasası zaten uçmuş durumda. Parada pulda anlaşsanız da bu kalitedeki futbolcular Türkiye seçeneğini en son sıraya koyuyor. İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya’dan umudunu kesecek ki senin umudun yeşerecek.
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Neyse.. Son durum şu..
Ben Arfa’nın PSG’de kazandığı para yıllık 6 milyon Euro. Futbolcunun Fransız kulübünden alacağı var, bunu çözmeye çalışıyor. İşin içine imza parası da gireceği için F.Bahçe’nin vereceği ücret konusunda orta yol bulunur gibi..
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Lucas Lima işi biraz karışık..
Bonservisi menajerlik şirketi, fon ve Santos Kulübü’nde. Barcelona’ya da gidebilir, Paris Saint-Germain’e de gidebilir, F.Bahçe’ye de gelebilir. İşin enteresanı bu futbolcunun transferi Neymar’ın PSG’ye 222 milyon Euro’luk transferiyle ilintili..
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Lucas Lima önce Barcelona ile anlaşmıştı. Barcelona ağırdan alınca F.Bahçe olasılığı doğdu. Hatta menajeri ile İspanyollar’ın arası açıldı. Birçok menajeri vardır da Lima’nın bir menaceri de Neymar’ın menajeri. Yani Neymar’ın babası.. Neymar da Silva Santos..
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Ve Neymar’ın PSG’ye transferi gerçekleşirse menajer babası Lucas Lima’yı da Fransız kulübüne götürecek.
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Bana uzak ihtimal geliyor. Ve her iki transferi de olumlu sonuçlanabilir gibi görüyorum.
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F.Bahçeli yöneticiler de öyle görüyorlar ki uğraşıyorlar..
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2 MAÇ GÜNEŞ, SONRA YABANCI
Milli Takım’daki Fatih Terim operasyonu Beşiktaş’ı yıpratacak gibi. Hazırlıksız yakalandılar. B planları yok ve “Hemen B Planı oluşturmalıyız” görüşünde olanlar var.
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Her an kapı çalınabilir, Şenol Hoca’ya Milli Takım teklif edilebilir. Federasyonun sıcağı sıcağına günlerdeki görüşü “2 maçlığına Şenol Güneş, sonra yabancı hoca” şeklindeydi. Bu tercih bugün de ilk sırada.
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İlk bakışta mantıklı görünüyor. 2 maçlık teklifi Beşiktaş cephesi anlayışla karşılayabilir. Peki Güneş’in millileri 2 ve 5 Eylül’deki Ukrayna ile Hırvatistan sınavlarında geçer not alırsa.. “Şenol Güneş ile devam edelim” baskısı oluşursa.. “Milli Takımı da Beşiktaş’ı da çalıştırsın” formülü ortaya atılırsa..
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Güneş bu formüle sıcak bakmadığını söylüyor. Beşiktaş asla kabul etmiyor. Ancak kabullenmek zorunda kalabileceklerini de biliyorlar. Tüm bu gelişmeleri de Beşiktaş’ın 3. şampiyonluğunun önünü kesme operasyonu olarak görüyorlar.
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Beşiktaşlı yöneticilere Lucescu seçeneğini soruyorum. Tedirginler. Acaba sorusu kafalarını kurcalıyor. “Bizi şampiyon yaptı da 14 sene önceydi. Şimdi 72 yaşında” diyorlar.
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Haklılar. Elde camiaya alışmış, taraftara kendini sevdirmiş, kendi adına da en büyük başarısını Beşiktaş’ta yakalamış, ufak tefek krizler çıksa da tatlıya bağlayabildiğin bir Şenol hoca var.. Diğerleri macera olur.
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YENİ BAŞKAN KİM? ORMAN MI, USTA MI?
Kulüpler Birliği’nde de enteresan gelişmeler yaşanıyor. Yıllardır Türk futbolu için didinen, çok da olumlu işlere imza atan Göksel Gümüşdağ aniden aday olmama kararı aldı. Federasyon başkanlığı için adı geçse de benim duyduğum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da olabileceği.
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Birliğin son toplantısında görevi bırakacağına dair yazılı metni tüm üyelere gösterip “Aday olmak isteyenler ortaya çıksın” diyor. Kimse çıkmadığı gibi Dursun Özbek “Gümüşdağ bırakamaz” diye canlı yayında açıklama yapıyor.
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Göksel beyin kararı belli ki kesin. Bıraktı. Başkan adayları da var. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’da, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’da bu görevi istiyor. Fikret Orman’ın da adı geçiyor.