İşte Ben Arfa ve Lucas Lima'da son durum

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Sanki bu isimleri ilk yazan benim. Evet ben de bazı dostların biraz dolmuşuna gelmiş gibiyim de sonuçta yazdıklarım gerçek. İki futbolcu da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ama hele hele böylesine isimlerin transferini bitirmek kolay olmuyor.