ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

İşte Ben Arfa ve Lucas Lima'da son durum

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 09:47:57

  • 1 İşte Ben Arfa ve Lucas Lima'da son durum
    1 | 19

    Habertürk Spor yazarı Meriç Müldür, Fenerbahçe'nin Ben Arfa ve Lucas Lima transferinde son durumu yazdı. Müldür, ayrıca Şenol Güneş-Milli Takım operasyonunu ve Kulüpler Birliği'nde Gümüşdağ sonrası dönem için konuşulanları kaleme aldı:

  • 2 İşte Ben Arfa ve Lucas Lima'da son durum
    2 | 19

    Ben Arfa ve Lucas Lima ile ilgili geçen hafta bir haber yaptım, ihale üzerime kaldı. Her gün yüzlerce mesaj, mail.. “Ne zaman geliyorlar?”“Hani iş bitmişti?” gibilerinden..

  • 3 İşte Ben Arfa ve Lucas Lima'da son durum
    3 | 19

    Sanki bu isimleri ilk yazan benim. Evet ben de bazı dostların biraz dolmuşuna gelmiş gibiyim de sonuçta yazdıklarım gerçek. İki futbolcu da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Ama hele hele böylesine isimlerin transferini bitirmek kolay olmuyor.

  • 4 İşte Ben Arfa ve Lucas Lima'da son durum
    4 | 19

    Engelin birini aşıyorsunuz karşınıza bir başka engel çıkıyor. Avrupa’da transfer piyasası zaten uçmuş durumda. Parada pulda anlaşsanız da bu kalitedeki futbolcular Türkiye seçeneğini en son sıraya koyuyor. İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya’dan umudunu kesecek ki senin umudun yeşerecek.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 İşte Ben Arfa ve Lucas Lima'da son durum
    5 | 19

    Neyse.. Son durum şu..

    Ben Arfa’nın PSG’de kazandığı para yıllık 6 milyon Euro. Futbolcunun Fransız kulübünden alacağı var, bunu çözmeye çalışıyor. İşin içine imza parası da gireceği için F.Bahçe’nin vereceği ücret konusunda orta yol bulunur gibi..

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000