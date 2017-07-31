FUTBOL
Cengiz Ünder'in Juventus maçı performansı
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:54:17 | Güncelleme: 12:17:36
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Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Cengiz Ünder'li Roma, Juventus ile karşılaştı.
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Karşılaşmanın 29. dakikasında Mario Mandzukic ile 1-0 öne geçen Juventus, ilk yarıyı bu skorla kapattı.
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Roma'nın Başakşehir'den transferi Cengiz Ünder, 63. dakikada Kevin Strootman'ın yerine oyuna dahil oldu.
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Mücadelenin 74. dakikasında ise Edin Dzeko skoru eşitledi.
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Kalan dakikalarda gol olmadı ve maç penaltılara gitti.
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Cengiz Ünder takımının 5. penaltı atışını gole çevirmesine karşın Juventus, Roma'yı 5-4 mağlup etti.
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Cengiz yeni takımıyla çıktığı ilk maçta Tottenham ağlarını sarsmış ve Roma karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı.
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Milli oyuncu, Tottenham maçıyla ilgili övgüler almıştı.
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Genç futbolcu, Juventus karşılaşmasının ardından da takımının en iyileri arasında gösterildi.
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Cengiz için Corriere dello Sport "Ünder, Roma'yı değiştirdi" başlığını atarken şu yorumu yaptı:
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"Cengiz kritik anda 2 önemli fırsat yakaladı ve Roma'nın beraberlik golünü bulmasını sağladı."
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"Enerjik, dinamik ve başarılı oyunuyla bir kez daha göz dolduran Ünder, Juventus maçındaki performansıyla doğru transfer olduğunu gösterdi"
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Gazete, Cengiz'e 10 üzerinden 7 puan verdi.
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Corriere dello Sport'un yanı sıra İtalya'nın diğer büyük spor gazeteleri de Cengiz Ünder'in başarılı performansından bahsetti.
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La Gazzetta dello Sport: "Girişken ve herkesi hayrete düşüren başarılı oyunu maçta farkını ortaya koydu."