ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Cengiz Ünder'in Juventus maçı performansı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:54:17

  • 1 Cengiz Ünder'in Juventus maçı performansı
    1 | 15

    Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Cengiz Ünder'li Roma, Juventus ile karşılaştı.

  • 2 Cengiz Ünder'in Juventus maçı performansı
    2 | 15

    Karşılaşmanın 29. dakikasında Mario Mandzukic ile 1-0 öne geçen Juventus, ilk yarıyı bu skorla kapattı.

  • 3 Cengiz Ünder'in Juventus maçı performansı
    3 | 15

    Roma'nın Başakşehir'den transferi Cengiz Ünder, 63. dakikada Kevin Strootman'ın yerine oyuna dahil oldu.

  • 4 Cengiz Ünder'in Juventus maçı performansı
    4 | 15

    Mücadelenin 74. dakikasında ise Edin Dzeko skoru eşitledi. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Cengiz Ünder'in Juventus maçı performansı
    5 | 15

    Kalan dakikalarda gol olmadı ve maç penaltılara gitti.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 27 dakika önce
    Insallah rehavete kapilip bozulmazsin cengiz..
Kalan karakter : 2000