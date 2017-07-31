"Adanaspor'un yeri Süper Lig"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, Süper Lig hedefine ulaşacaklarına inandığını söyledi.



Teknik direktörlük görevine getirildikten sonra takımla ilk antrenmanına çıkan Kılıç'ın, kulübün internet sitesinde açıklamaları yer aldı.



İyi ve tecrübeli bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Kılıç, "Adanaspor her zaman hedefleri olan bir takımdır. Takımla beraber ilk antrenmanıma çıktım. Mutluyum, burada daha önceden çalıştığım oyuncularım var. Hepsi karakterli hırslı oyuncular. Bu takımın yeri kesinlikle Süper Lig'dir. Maziye dönüş yılımızda bütün camianın kenetlenmesi lazım. Benim inancım tam, başaracağız ve gereken tedbirleri olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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