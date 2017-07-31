Trabzonspor'da kamp dönemi sona erdi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Slovakya'da olmak üzere 2 aşamalı gerçekleştirdiği 29 günlük kampı tamamlayarak Trabzon'a döndü.

İlk olarak 2 Temmuz'da Macaristan'da 15 günlük kamp çalışmaları gerçekleştiren ve ardından 2 gün izin yaptıktan sonra 19 Temmuz'da Slovakya kampına başlayan bordo-mavililer, toplam 29 günlük yurt dışı kampını Heerenveen ile oynadığı hazırlık maçıyla tamamladı.

Karadeniz ekibi, karşılaşmanın ardından THY'ye ait özel uçak ile Viyana'dan havalanarak saat 03.00'te Trabzon'a döndü. Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürerek 2 Ağustos'ta kulübün 50. kuruluş yıl dönümünde Deportivo Alaves maçıyla kendi stadında taraftarı önüne çıkacak.

6 HAZIRLIK MAÇI, 40 ANTRENMAN

Trabzonspor, yurt dışı kampında toplam 6 hazırlık maçı, 40 antrenman yaptı.

Bordo-mavililer, 2 Temmuz akşamı başladığı Macaristan kampında 15 günlük çalışma süresince 28 antrenman yaparken 1 de hazırlık maçı oynadı.

Karadeniz ekibi, 19 Temmuz ile 30 Temmuz arasında gerçekleştirdiği Slovakya kampında ise 12 günde, 12 antrenman, 5 hazırlık karşılaşması yaptı.

6 HAZIRLIK MAÇINDA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, 6 karşılaşmada 11 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

İlk olarak Macaristan kampında sadece 2. Lig ekibi MTK Budapeşte ile karşılaşan bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Daha sonra Slovakya kampındaki ilk karşılaşmada Macaristan 2. Lig temsilcisi Dorogi'yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, yine aynı lig takımı Eto Györ'a ise 2-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, bu karşılaşmaların ardından Slovakya 2. Lig ekiplerinden Sered ile 3-3 berabere kalırken son maçta Slovakya 1. Lig takımı Zilina'yı 4-3 mağlup etti.

Bordo-mavililer, Slovakya kampının son gününde Hollanda'nın Heerenveen takımı ile 0-0 berabere kalarak maçlarını tamamladı.



RODALLEGA VE YUSUF YAZICI 2'ŞER GOL

Trabzonspor'da en fazla golü 2'şer golle Yusuf Yazıcı ve Rodallega kaydetti.

Bordo-mavililerde Yusuf Erdoğan, Mas, N'Doye, Kucka, Okay Yokuşlu, Bongonda ve Uğur Demirok da 1'er gol kaydetti.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

Trabzonspor'un Slovakya'da gerçekleştirdiği ikinci etap kampının ardından öne çıkanlar, Fabian Castillo, Ogenyi Onazi ve Yusuf Yazıcı gibi isimler oldu.

Ayrıca yeni transferler Bongonda, Kucka ve Kamil Ahmet Çörekçi'de takıma çabuk uyum sağlayarak etkili olan oyuncular arasında yer aldı.

SAKATLIKLAR

Trabzonspor'da Slovak oyuncular Jan Durica ve Nijeryalı Ogenyi Onazi, son karşılaşmalarda sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamadı.

Fabian Castillo da en son oynanan Heerenven maçında arka adalesinde ağrı hissetmesi üzerine sahayı terk etti.

Bu futbolcuların durumunun yapılacak kontrollerden sonra netleşeceği belirtildi.