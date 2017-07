Kubilay Kanatsızkuş: "Le Guen beni Giroud'ya benzetiyor"

Bursaspor'un genç futbolcusu Kubilay Kanatsızkuş, Fransız teknik direktörleri Paul Le Guen'in kendisini Arsenal'in golcüsü Olivier Giroud'ya benzettiğini söyledi.



Kubilay Kanatsızkuş yaptığı açıklamada, hedefinin Bursaspor'a daha fazla katkı sağlamak olduğunu belirtti.



Teknik direktörleri Paul Le Guen'in çok büyük bir kariyere sahip, önemli bir çalıştırıcı olduğunu aktaran 20 yaşındaki oyuncu, Fransız teknik adamın idmanlarda kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade etti.



Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizen Kubilay Kanatsızkuş, "Bu sezon hedefim ilk 11'de daha fazla sahaya çıkmak. Hocalarım da arkamda duruyor. Gelişmem lazım, gelişime de açık bir oyuncuyum. Türkiye'de Eren Derdiyok ve Fernandao oyun tarzıma benziyor. Avrupa'da da Olivier Giroud'nun oyun tarzını beğeniyorum. Paul Le Guen beni Giroud'ya benzetiyor." ifadelerini kullandı.



Paul Le Guen'in, Fransa'da önemli başarılara imza attığını hatırlatan genç golcü, "Hocamız çok önemli bir isim. Fransa'daki başarıları ortada. Bize de farklı bir hava kattı, takımımız çok iyi durumda. Çok çalışıyoruz, iyi yoldayız ve bu sezon iyi işler yapacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.



"DAHA AGRESİF VE GÜÇLÜ OLACAĞIM"

Bursaspor taraftarına bu sezon çok daha etkili bir performans izlettirmek istediğini açıklayan Kubilay Kanatsızkuş, şunları kaydetti:



"Hocamız bana daha agresif olmam gerektiğini söylüyor. Ben de antrenmanlarda bu uyarıları aklıma getiriyorum. Daha etkili olmam gerekiyor diye kendimi sürekli uyarıyorum. Zamanla çok daha iyi olacağım. Hocamızla da her zaman iletişim halindeyiz."



Bursaspor'un geçen sezon tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birini yaşadığını belirten Kubilay Kanatsızkuş, yeşil-beyazlı kulübün bir daha böyle bir duruma düşmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağına inandığını aktardı.



Geçen sezon Süper Lig'deki ilk senesini geçirdiğini anlatan yeşil-beyazlı oyuncu, "Benim için çok farklı bir tecrübeydi. Kulübümüz için çok zor geçen bir sezondu, özellikle de ikinci yarı. Herkes yaşananlardan sonra şapkasını önüne koymuş ve düşünmüştür. Kendisine gerekli dersleri çıkarmıştır. Umarım bir daha öyle bir sezon yaşamayız." şeklinde görüş belirtti.



"BENİM DE AVRUPA HEDEFİM VAR"

Genç Türk oyuncuların son yıllarda daha fazla Avrupa'ya gitmeye başlamasının, Türk futbolu için olumlu bir gelişme olduğuna değinen Kubilay Kanatsızkuş, "Artık genç oyuncular Avrupa'ya daha fazla gitmeye başladı. İnşallah devamı da gelir. Bizim de önümüz açılıyor. Benim de Avrupa hedefim var." şeklinde konuştu.



Avrupa'da özellikle oynamak istediği bir lig olmadığını belirten golcü futbolcu, her yerde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söyledi.



Bursaspor'un Arjantinli futbolcusu Pablo Martin Batalla'nın her golcünün birlikte oynamak istediği bir isim olduğuna değinen Kubilay, "Pablo, gerçekten üst düzey bir zekaya sahip. Onunla oynamak ayrı bir keyif." ifadelerini kullandı.



Kubilay, "Kanatsızkuş" soyadının nereden geldiğine dair ise hiçbir fikrinin olmadığını sözlerine ekledi.

