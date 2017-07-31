Başakşehir ile Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmayı deplasmanda oynayan Başakşehir 3-3 biten maçın ardından Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk edecek. Peki, Başakşehir - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

2016-2017 Spor Toto Süper Lig'ini 2'nci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı. Belçika deplasmanında beraberlik alarak tur avantajını sağlayan temsilcimiz, evinde oynayacağı maçta da aantajını koruyarak tur atlamak istiyor.

BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3-3 biten ilk maçın rövanşında, Clu Brugge'ü evinde ağırlayacak. Başakşehir - Club Brugge maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

3. İstanbuk Fatih Terim Stadyumu'nda çekişmeli geçecek mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR İLK MAÇTA BERABERE KALDI

Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yaptı. Turuncu - Lacivertli temsilcimiz, Devler Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Belçika’nın köklü kulübü Club Brugge ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı ve rövanş öncesi avantajı kaptı.

Jan Breydel Stadı'ndaki mücadele adeta kabus gibi başladı. Club Brugge, 5. dakikada Bonaventure'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Denswil, frikikten attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Başakşehir'de 12 ve 34. dakikada yeni transfer Elia direğe takıldı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci 45 dakikada ise Başakşehir, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 59. dakikada Mossoro farkı 1'e indirdi. 63'te Hollandalı futbolcu Elia skoru eşitledi: 2-2. 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mossoro, Başakşehir'i 3-2 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden 5 dakikada sonra Denswil ile yine frikikten golü bulan Brugge durumu 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.