Van Persie, Fenerbahçe'de kalıyor - Van Persie'de son durum

Hollanda Ligi'ni zirvede tamamlayan ve önümüzdeki sezon da başarısını sürdürmek isteyen Feyenoord, kadrosunu Robin van Persie'yle güçlendirmek istiyordu. Ancak oyuncunun Fenerbahçe'den aldığı yüksek ücret ve sarı-lacivertli kulübün istediği bonservis ücreti nedeniyle Hollanda ekibi bu transferden vazgeçti.

Fenerbahçeli futbolcunun menajeri Kees Vos da, Robin van Persie'nin önümüzdeki sezonda Fenerbahçe'de kalacağını belirterek, "Yeni teknik direktörü, kampın başından bu yana Robin için çok olumlu düşünüyor ve onu bırakmak istemiyor. Bu nedenle başka bir kulübe transferi söz konusu değil. Son haftalarda bazı söylentiler çıktı. Feyenoord, kadrodaki boşluğu Robin'le doldurmak istiyordu. Ancak şu anda bu durum mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Van Persie

fenerbahçe

transfer