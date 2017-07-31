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Van Persie, Fenerbahçe'de kalıyor - Van Persie'de son durum

Kees Vos: "Robin Van Persie, Fenerbahçe'de kalacak"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos, Hollandalı yıldızın herhangi bir takıma transfer olmayacağını belirterek, "Robin önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'de kalacak" dedi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:09:29 Güncelleme: 13:18:09

Hollanda Ligi'ni zirvede tamamlayan ve önümüzdeki sezon da başarısını sürdürmek isteyen Feyenoord, kadrosunu Robin van Persie'yle güçlendirmek istiyordu. Ancak oyuncunun Fenerbahçe'den aldığı yüksek ücret ve sarı-lacivertli kulübün istediği bonservis ücreti nedeniyle Hollanda ekibi bu transferden vazgeçti.

Fenerbahçeli futbolcunun menajeri Kees Vos da, Robin van Persie'nin önümüzdeki sezonda Fenerbahçe'de kalacağını belirterek, "Yeni teknik direktörü, kampın başından bu yana Robin için çok olumlu düşünüyor ve onu bırakmak istemiyor. Bu nedenle başka bir kulübe transferi söz konusu değil. Son haftalarda bazı söylentiler çıktı. Feyenoord, kadrodaki boşluğu Robin'le doldurmak istiyordu. Ancak şu anda bu durum mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    Bu sene temiz 15 golü var ligde RvP nin !
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