Hangi takımın kasasına ne kadar girdi?

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Spor Toto Süper Lig'in son 2 sezonunda, kulüplerin yayın gelirlerinden kasasına koyduğu rakamlar ortaya çıktı. Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, en çok parayı kazanan takım olurken, diğer takımların aldığı ücretler şu şekilde oluştu.