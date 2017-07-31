ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Hangi takımın kasasına ne kadar girdi?

Süper Lig ekiplerinin yayın gelirleri

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:14:09

  • 1 Süper Lig ekiplerinin yayın gelirleri
    1 | 19

    Spor Toto Süper Lig'in son 2 sezonunda, kulüplerin yayın gelirlerinden kasasına koyduğu rakamlar ortaya çıktı. Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, en çok parayı kazanan takım olurken, diğer takımların aldığı ücretler şu şekilde oluştu.

  • 2 Süper Lig ekiplerinin yayın gelirleri
    2 | 19

    18) Adanaspor

    2015-2016 (34.827.038 TL)

    2016-2017 (48.327.372 TL)

     

  • 3 Süper Lig ekiplerinin yayın gelirleri
    3 | 19

    17) Gaziantepspor

    2015-2016 (34.827.038 TL)

    2016-2017 (48.327.372 TL)

  • 4 Süper Lig ekiplerinin yayın gelirleri
    4 | 19

    16) Rizespor

    2015-2016 (40.087.032 TL)

    2016-2017 (55.626.347 TL)

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Süper Lig ekiplerinin yayın gelirleri
    5 | 19

    15) Kayserispor

    2015-2016 (41.589.887 TL)

    2016-2017 (57.711.768 TL)

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000