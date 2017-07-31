FUTBOL
Hangi takımın kasasına ne kadar girdi?
Süper Lig ekiplerinin yayın gelirleri
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:14:09 | Güncelleme: 13:22:32
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1
1
|
19
Spor Toto Süper Lig'in son 2 sezonunda, kulüplerin yayın gelirlerinden kasasına koyduğu rakamlar ortaya çıktı. Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, en çok parayı kazanan takım olurken, diğer takımların aldığı ücretler şu şekilde oluştu.
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2
2
|
19
18) Adanaspor
2015-2016 (34.827.038 TL)
2016-2017 (48.327.372 TL)
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3
3
|
19
17) Gaziantepspor
2015-2016 (34.827.038 TL)
2016-2017 (48.327.372 TL)
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4
4
|
19
16) Rizespor
2015-2016 (40.087.032 TL)
2016-2017 (55.626.347 TL)
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5
5
|
19
15) Kayserispor
2015-2016 (41.589.887 TL)
2016-2017 (57.711.768 TL)
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6
6
|
19
14) Alanyaspor
2015-2016 (41.589.887 TL)
2016-2017 (57.711.768 TL)
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7
7
|
19
13) Osmanlıspor
2015-2016 (42.341.315 TL)
2016-2017 (58.754.479 TL)
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8
8
|
19
12)Bursaspor
2015-2016 (42.671.289 TL)
2016-2017 (59.170.671 TL)
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9
9
|
19
11) Karabükspor
2015-2016 (43.844.170 TL)
2016-2017 (60.839.900 TL)
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10
10
|
19
10) Kasımpaşa
2015-2016 (44.384.170 TL)
2016-2017 (60.839.900 TL)
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11
11
|
19
9) Konyaspor
2015-2016 (44.595.598 TL)
2016-2017 (61.882.611 TL)
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12
12
|
19
8) Gençlerbirliği
2015-2016 (46.098.453 TL)
2016-2017 (63.968.032. TL)
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13
13
|
19
7) Akhisar Belediyespor
2015-2016 (49.098.453 TL)
2016-2017 (63.968.032. TL)
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14
14
|
19
6) Antalyaspor
2015-2016 (55.228.352. TL)
2016-2017 (76.637.040 TL)
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15
15
|
19
5) Trabzonspor
2015-2016 (61.284.669 TL)
2016-2017 (84.790.863 TL)
-
16
16
|
19
4) Başakşehir
2015-2016 (75.103.771 TL)
2016-2017 (104.216.456 TL)
-
17
17
|
19
3) Galatasaray
2015-2016 (98.009.141 TL)
2016-2017 (135.167.480 TL)
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18
18
|
19
2) Fenerbahçe
2015-2016 (101.549.071 TL)
2016-2017 (140.121.320 TL)
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19
19
|
19
1) Beşiktaş
2015-2016 (106.136.152 TL)
2016-2017 (149.196.617 TL)