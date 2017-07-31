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Fenerbahçe Sturm Graz Robert Madley
FUTBOL

Fenerbahçe-Sturm Graz maçının hakemi Robert Madley

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı konuk edeceği maçı Robert Madley yönetecek

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:31:18 Güncelleme: 14:34:17

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Robert Madley görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede İngiliz hakem Madley düdük çalacak.

Madley'in yardımcılıklarını vatandaşları Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere'den Graham Scott olacak.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 17 dakika önce
    7 milyona osmanlispor satin alinir be neyaptiniz
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