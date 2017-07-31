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FUTBOL

İşte Güneş-Demirören görüşmesinin detayları

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:42:01

  • 1 İşte Güneş-Demirören görüşmesinin detayları
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    Milli Takım'da Şenol Güneş konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

  • 2 İşte Güneş-Demirören görüşmesinin detayları
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    Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde, adının Milli Takım için anılması üzerine, "Kelime oyunu yapmıyorum, çok net konuşuyorum. Şu anda Beşiktaş'tayım ve burada mutluyum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

  • 3 İşte Güneş-Demirören görüşmesinin detayları
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    Tecrübeli teknik adam, iki takımı aynı anda çalıştırmak konusunda da, "Burada çalışırken bana bir teklif gelirse hemen gider başkana söylerim kararı verecek odur. Benim şahsi fikrimce hem kulübü hem de milli takımı çalıştırmak doğru değil" demişti.

  • 4 İşte Güneş-Demirören görüşmesinin detayları
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    Bugün sabah saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüştü.

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  • 5 İşte Güneş-Demirören görüşmesinin detayları
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    Haberturk.com olarak görüşmenin detaylarını açıklıyoruz...

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 dakika önce
    Şenol Güneş'in topu Beşiktaş'a atması bence hoş birşey değil. Beşiktaş şu dakikadan sonra yeni bir teknik direktör arayışına girmeyi göze almayarak bu konudaki tavrını keskin bir şekilde sürdürecektir. Renklilerin Beşiktaş'ı vatan haini ilan etmeleri yakındır!
  • Misafir 11 dakika önce
    şenol hocada bizim, fikrette, demirören de bizim, aramızda boşuna ayyıldız bulunmuyor.
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