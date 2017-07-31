İşte Güneş-Demirören görüşmesinin detayları

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Tecrübeli teknik adam, iki takımı aynı anda çalıştırmak konusunda da, "Burada çalışırken bana bir teklif gelirse hemen gider başkana söylerim kararı verecek odur. Benim şahsi fikrimce hem kulübü hem de milli takımı çalıştırmak doğru değil" demişti.