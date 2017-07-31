FUTBOL
İşte Güneş-Demirören görüşmesinin detayları
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:42:01 | Güncelleme: 16:52:16
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Milli Takım'da Şenol Güneş konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
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Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde, adının Milli Takım için anılması üzerine, "Kelime oyunu yapmıyorum, çok net konuşuyorum. Şu anda Beşiktaş'tayım ve burada mutluyum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
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Tecrübeli teknik adam, iki takımı aynı anda çalıştırmak konusunda da, "Burada çalışırken bana bir teklif gelirse hemen gider başkana söylerim kararı verecek odur. Benim şahsi fikrimce hem kulübü hem de milli takımı çalıştırmak doğru değil" demişti.
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Bugün sabah saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüştü.
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Haberturk.com olarak görüşmenin detaylarını açıklıyoruz...
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Bugün yapılan görüşmede Güneş'e öncelikli olarak 4 maçlık teklif yapıldığı belirtildi.
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Şenol Güneş'in Demirören'e şu sözlerle cevap verdiği öğrenildi:
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"Benim tarafımdan bir sorun yok. Bu bir milli görev."
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"Ancak ben Beşiktaş Kulübü'nün bir çalışanıyım, onlara bağlıyım."
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"Siz kulüple görüşün. Beşiktaş'ın kararına saygı duymak gerekir."
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"Verilen karar doğrultusunda ben üzerime düşeni yaparım."
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Şimdi gözler Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye çevrildi.
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