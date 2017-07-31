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FUTBOL

Galatasaray: 1 - Akhisar Belediyespor: 1 | Hazırlık maçı sonucu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 22:05:50

  • 1 Galatasaray: 1 - Akhisar Belediyespor: 1 | Hazırlık maçı sonucu
    1 | 22

    Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. 

  • 2 Galatasaray: 1 - Akhisar Belediyespor: 1 | Hazırlık maçı sonucu
    2 | 22

    Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile karşılaştı.

  • 3 Galatasaray: 1 - Akhisar Belediyespor: 1 | Hazırlık maçı sonucu
    3 | 22

    Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Selçuk, Donk, Belhanda, Sinan, Linnes, Rodrigues ve Gomis 11'iyle başladı.

  • 4 Galatasaray: 1 - Akhisar Belediyespor: 1 | Hazırlık maçı sonucu
    4 | 22

    Karşılaşmanın ilk golü, 19. dakikada Garry Rodrigues'ten geldi.

     

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  • 5 Galatasaray: 1 - Akhisar Belediyespor: 1 | Hazırlık maçı sonucu
    5 | 22

    Sarı-kırmızılılar, bu golle ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 önde gitti.

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