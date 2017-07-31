FUTBOL
Galatasaray: 1 - Akhisar Belediyespor: 1 | Hazırlık maçı sonucu
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 22:05:50 | Güncelleme: 22:09:42
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.
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Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor ile karşılaştı.
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Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Selçuk, Donk, Belhanda, Sinan, Linnes, Rodrigues ve Gomis 11'iyle başladı.
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Karşılaşmanın ilk golü, 19. dakikada Garry Rodrigues'ten geldi.
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Sarı-kırmızılılar, bu golle ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 önde gitti.
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Akhisar Belediyespor, ikinci yarının hemen başında eşitliği yakaladı.
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48. dakikada sahne alan Soner Aydoğdu'nun golüyle maç 1-1'e geldi.
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Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
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Galatasaray, hazırlık kampının ikinci maçında Hertha Berlin ile karşılaşacak.
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Galatasaray - Hertha Berlin mücadelesi, 5 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
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İşte Galatasaray - Akhisar Belediyespor maçının kareleri...
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