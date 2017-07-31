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Beşiktaş Jeremain Lens'i transfer etti! Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Jeremain Lens'i transfer etti

Hollanda'da yayın yapan futbol dergisi Voetbal International, Jeremain Lens'in Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 22:18:10 Güncelleme: 23:10:48

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TFF'nin Şenol Güneş'e Milli Takım'da 4 maç için teknik direktörlük teklifi yapmasının ardından bir gelişme de transferde yaşandı.

Hollanda'nın Voetbal International dergisi, geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens'in Beşiktaş'a transfer olduğunu öne sürdü. Haberde siyah-beyazlıların ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'de de oynadığı kaydedilen Lens'in bir dönem Hollanda'da top koşturan Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Aras Özbiliz gibi futbolcularla oynayacağı kaydedildi.

Bonservisi İngiltere ekiplerinden Sunderland'de bulunan Lens, kırmızı-beyazlılarla geçirdiği hazırlık kampında iyi bir görüntü çizmiş ve attığı gollerle dikkat çekmişti.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 20 dakika önce
    Şampiyon kadroya hoş gelir
  • Misafir 24 dakika önce
    Heyt beee
  • Misafir 27 dakika önce
    Akıllıca bi hamle olur kartalim adına
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