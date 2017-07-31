Beşiktaş Jeremain Lens'i transfer etti! Beşiktaş transfer haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TFF'nin Şenol Güneş'e Milli Takım'da 4 maç için teknik direktörlük teklifi yapmasının ardından bir gelişme de transferde yaşandı.

Hollanda'nın Voetbal International dergisi, geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jeremain Lens'in Beşiktaş'a transfer olduğunu öne sürdü. Haberde siyah-beyazlıların ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'de de oynadığı kaydedilen Lens'in bir dönem Hollanda'da top koşturan Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Aras Özbiliz gibi futbolcularla oynayacağı kaydedildi.

Bonservisi İngiltere ekiplerinden Sunderland'de bulunan Lens, kırmızı-beyazlılarla geçirdiği hazırlık kampında iyi bir görüntü çizmiş ve attığı gollerle dikkat çekmişti.

beşiktaş

lens

fenerbahçe

transfer