Beşiktaş'a bir Barçalı daha!

Fanatik'in haberine göre, Avrupa'da başarı elde etmek isteyen Beşiktaş, 33 yaşındaki Arjantinli yıldızı Adriano Correia aracılığıyla ikna etmeye çabalayacak.





BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİ

Mascherano, Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşırsa, yönetim Barcelona'ya kiralama teklifinde bulunacak.

2010 yılında Pep Guardiola tarafından Barcelona'ya getirilen ve bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Katalan devinde stoper oynayan Javier Mascherano'nun mevcut sözleşmesi 2019'da sona eriyor.

Mascherano kariyeri boyunca River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool ve Barcelona formalarını terletti.

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