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Beşiktaş'a bir Barçalı daha!

Beşiktaş'ın hedefinde Mascherano var!

Beşiktaş, Barcelona'nın tecrübeli savunma ve orta alan oyuncusu Javier Mascherano'yla ilgileniyor

01 Ağustos 2017 Salı, 09:58:24 Güncelleme: 12:12:51

Fanatik'in haberine göre, Avrupa'da başarı elde etmek isteyen Beşiktaş, 33 yaşındaki Arjantinli yıldızı Adriano Correia aracılığıyla ikna etmeye çabalayacak. 


BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİ
Mascherano, Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşırsa, yönetim Barcelona'ya kiralama teklifinde bulunacak.

2010 yılında Pep Guardiola tarafından Barcelona'ya getirilen ve bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Katalan devinde stoper oynayan Javier Mascherano'nun mevcut sözleşmesi 2019'da sona eriyor.

Mascherano kariyeri boyunca River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool ve Barcelona formalarını terletti.

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