Trabzonpor Alaves maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bilet fiyatları ne kadar?

Trabzonspor, 50. kuruluş yıl dönümünde La Liga'da mücadele eden Deportivo Alaves maçıyla kendi stadında taraftarı önüne çıkacak. Taraftarlar, maçın bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Trabzonspor - Alaves maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Trabzonspor - Alaves maçı bilet fiyatları ne kadar?

TRABZONSPOR - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle karşılaşma öncesi konser, halk oyunu, havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra taraftarlara özel sürprizler hazırladı. Gösterilerin ardından oynanacak Trabzonspor - Alaves maçı 2 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.45'te başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele a2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ALAVES MAÇI BİLET FİYATLARI

29 Temmuz'da satışa çıkan Trabzonspor - Alaves maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Kale Arkası: 10



Doğu Tribünü: 20



Batı Tribünü (Üst/Yan) : 25 TL



VIP Sılver: 30



VIP Gold: 35

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor'un, 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Alaves ile yapacağı dostluk maçına taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bordo-mavili kulüp, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 2 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.45'te Alaves ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerini, 29 Temmuz Cumartesi günü satışa çıkardı.

Karşılaşmaya kısa bir süre kala bordo-mavili taraftarlar, takımlarını bu sezon ilk kez canlı izleme şansı bulacakları karşılaşmanın biletleri için satış noktalarına gitti.

Yaz tatili dolayısıyla memleketlerine gelen gurbetçilerin de ilgi gösterdiği maç için gişeler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Trabzonspor Kulübünün, 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla karşılaşma öncesi konser, halk oyunu, havai fişek ve ışık gösterilerinin yanı sıra taraftarlara özel sürprizler hazırladığı belirtildi.

Kutlamalar, dostluk maçının ardından stadyumun arka tarafındaki sahilde meşale gösterisiyle sona erecek.

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