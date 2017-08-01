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Atiker Konyaspor
FUTBOL

Atiker Konyaspor kupa maçına hazırlanıyor

Konyaspor Süper Kupa maçına hazırlanıyor

Atiker Konyaspor, 3 gün önce tamamladığı Avusturya kampının ardından Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıklarına başladı

01 Ağustos 2017 Salı, 10:16:44 Güncelleme: 12:15:19

İki gün izin kullandıktan sonra Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde toplanan oyuncular 6 Ağustos tarihinde Samsun'da oynanacak olan Süper Kupa maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma koşusu ile başladı. Koordinasyon ve dayanıklılık çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı ile tamamladı.

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