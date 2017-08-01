FUTBOL
Milli Takım yeni teknik direktörü kim olacak? Abdullah Avcı - Mustafa Denizli - Lucescu iddiaları
Milli Takım yeni teknik direktörü kim olacak?
01 Ağustos 2017 Salı, 10:22:41 | Güncelleme: 10:34:25
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Şenol Güneş konusunda Beşiktaş’tan olumsuz yanıt alan TFF, Başakşehir’de harikalar yaratan Abdullah Avcı’yı ilk hedef olarak belirledi.
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Avcı’dan sonuç alınamazsa, şu an boşta olan deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli’ye teklif götürülecek. Bir de sürpriz var... İşte detaylar:
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Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fatih Terim’le yolları ayırdıktan sonra Milli Takım Teknik Direktörlüğü için ilk olarak Şenol Güneş’le görüşen ancak Beşiktaş’tan olumsuz yanıt alan Türkiye Futbol Federasyonu, rotayı Abdullah Avcı’ya çevirdi.
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Uzun yıllardır başında bulunduğu Medipol Başakşehir’le oldukça başarılı bir sezon geçiren 54 yaşındaki teknik adamı ilk hedef olarak belirleyen TFF, bugün Başakşehir Kulübü ve Avcı’yla masaya oturacak.
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Anlaşma sağlanması halinde başarılı çalıştırıcı, Ay-Yıldızlılar’da ikinci dönemine başlayacak.
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Milli Takım, 2012-13’te Avcı yönetiminde çıktığı 6 Dünya Kupası eleme grubu maçında yalnızca 7 puan toplayabilmiş, daha sonra Abdullah Avcı görevinden istifa etmişti.
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Abdullah Avcı’yla yapılacak görüşmelerden sonuç alınamazsa TFF’nin, şu an boşta olan Mustafa Denizli’ye teklif götüreceği öğrenildi.
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Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’u çalıştıran 68 yaşındaki kurt teknik adam, 3. kez Ay-Yıldızlılar’ın başına geçmeye oldukça sıcak bakıyor.
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C planı olarak ise daha önce Galatasaray ve Beşiktaş’ta görev yapan Mircea Lucescu isminin ön planda olduğu bildirildi.
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2 Eylül’de oynanacak Ukrayna maçına 1 ay gibi kısa bir süre kalmasını da göz önünde bulunduran federasyon yetkilileri, bu nedenle Milli Takım teknik direktörünü bir an önce belirlemek istiyor.
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GÜNEŞ'E İZİN YOK
TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in, sabah saatlerinde Riva’da yaptığı teklifi “Kulübümle görüşün” şeklinde yanıtlayan Şenol Güneş’e izin çıkmadı.
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Beşiktaş’tan yapılan açıklamada tecrübeli hocanın aynı anda iki takımı çalıştırmasının istenmediği belirtilip, yapılan teklif teşekkür edilerek geri çevrildi.
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TFF TALİMATI DEVREYE SOKMADI
TFF, Şenol Güneş defterini kapattı ancak talimat gereği “Beşiktaş ile hiç görüşmeden ve hiçbir onayını almadan” tecrübeli teknik adamı A Milli Takım’ın başına getirme yetkisi bulunuyordu.
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Nezaket ve etik kuralları çerçevesinde hareket eden TFF yetkilileri, bu maddeyi devreye sokmadı. Peki, neydi bu madde?
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TFF’nin teknik adamların statüsü ve çalışma talimatının ilgili “Milli Takımlar için görevlendirme” başlıklı 14. maddesine göre Futbol Federasyonu istediği teknik adamı her iki takımı da çalıştırma şartıyla göreve getirebiliyor.
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İlgili maddede şu ifadeler yer alıyor: “TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydıyla milli takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir.”
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