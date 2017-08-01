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FUTBOL

Milli Takım yeni teknik direktörü kim olacak? Abdullah Avcı - Mustafa Denizli - Lucescu iddiaları

Milli Takım yeni teknik direktörü kim olacak?

01 Ağustos 2017 Salı, 10:22:41

  • 1 Milli Takım yeni teknik direktörü kim olacak?
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    Şenol Güneş konusunda Beşiktaş’tan olumsuz yanıt alan TFF, Başakşehir’de harikalar yaratan Abdullah Avcı’yı ilk hedef olarak belirledi.

  • 2 Milli Takım yeni teknik direktörü kim olacak?
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    Avcı’dan sonuç alınamazsa, şu an boşta olan deneyimli çalıştırıcı Mustafa Denizli’ye teklif götürülecek. Bir de sürpriz var... İşte detaylar:

  • 3 Milli Takım yeni teknik direktörü kim olacak?
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fatih Terim’le yolları ayırdıktan sonra Milli Takım Teknik Direktörlüğü için ilk olarak Şenol Güneş’le görüşen ancak Beşiktaş’tan olumsuz yanıt alan Türkiye Futbol Federasyonu, rotayı Abdullah Avcı’ya çevirdi. 

  • 4 Milli Takım yeni teknik direktörü kim olacak?
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    Uzun yıllardır başında bulunduğu Medipol Başakşehir’le oldukça başarılı bir sezon geçiren 54 yaşındaki teknik adamı ilk hedef olarak belirleyen TFF, bugün Başakşehir Kulübü ve Avcı’yla masaya oturacak. 

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  • 5 Milli Takım yeni teknik direktörü kim olacak?
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    Anlaşma sağlanması halinde başarılı çalıştırıcı, Ay-Yıldızlılar’da ikinci dönemine başlayacak. 

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