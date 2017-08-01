Fenerbahçe Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)

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İspanyol menajer, bu kez farklı konuştu. Lovelle, “Lucas, 2018’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda İspanya forması giymek istiyor. Bunun için de oynaması gerek. Fenerbahçe’yle görüşüyoruz. Perez için önemli olan oynayabilmek. Bu, İspanya’da da olabilir, İstanbul ya da Paris’te de... Fenerbahçe bizim için ciddi bir seçenek. Şu anda Arsenal ile bonservis sorununu çözmek için görüşmeler yapıyoruz. Bu nedenle daha fazla detay vermem doğru olmaz” ifadelerini kullandı.