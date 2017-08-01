FUTBOL
Fenerbahçe Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
01 Ağustos 2017 Salı, 10:42:53 | Güncelleme: 11:07:17
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ABOUBAKAR İÇİN ŞOKE EDEN CEVAP
Simon Kjaer’in 13 milyon Euro’ya Sevilla’ya satılmasıyla transferde daha rahat hareket etme şansı bulan Fenerbahçe yönetimi öncelikle forvete takviye yapmayı planlıyor. Sarı lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık oynayan ve siyah beyazlıların satın almak istedikleri Vincent Aboubakar oldu.
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Kamerunlu futbolcunun menajeri ile görüşüp şartlarını soran yönetim, aldığı cevapla şoke oldu.
Aboubakar’ın menajeri Fabrice Picot, oyuncunun bonservisinde hak sahibi olan Porto ve Lorient kulüplerinin 18 milyon Euro istediğini bildirdi.
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Picot, Porto’nun sezon öncesi oynadığı 7 maçta 8 gol atarak piyasasını iyice yükselten Kamerunlu yıldızın fiyatında indirim yapılacağını sanmadığını da ifade etti.
Yüksek bonservisi nedeniyle Aboubakar transferini askıya alan F.Bahçe, Arsenalli Lucas Perez’de de umduğunu bulamadı.
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Arsenal, geçen sezon 20 milyon Euro’ya aldığı İspanyol forvet için aynı rakamı talep etti. Her iki oyuncu için beklemeye geçen Fenerbahçe yönetimi gözünü Fransa Ligi’ne çevirdi. Fransa’da oynayan bazı golcülerle görüşen sarı lacivertliler, Avrupa Ligi’ndeki Sturm Graz maçını geçmeleri halinde yeni golcüyü bir sonraki turda oynatmayı hedefliyor. (Hürriyet)
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KJAER'İN YERİNE GOMEZ
Sevilla ile el sıkışan Kjaer'in yerine stoper aramaya başlayan Fenerbahçe'de rota İtalya'ya döndü. Bonservisi elinde olan Holger Badstuber'in sakatlık problemi nedeniyle geri adım atan sarı lacivertliler, Milan forması giyen Paraguaylı savunmacıyı gündemine aldı.
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Çizme basınına da yansıyan haberlere göre F.Bahçe, Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Gustavo Gomez önceki sezon Lanus'tan Milan'a transfer olmuştu. Paraguaylı savunmacı Milan'da 19 maçta görev yaptı. (Fotomaç)
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ANDERLECHT'TE TEO KORKUSU
Fenerbahçe'nin Anderlecht'ten Lukasz Teodorczyk'a talip olması, Belçika şampiyonunda paniğe yol açtı. Het Nieuwsblad gazetesi, defans oyuncusu Bram Nuytin'i Udinese'ye kaptırma aşamasında olan, Kara Mbodj'un ise takımdan ayrılmak istemesi ile iyice zor duruma düşen Anderlecht'in şimdi de Teodorczyk tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu aktardı.
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Haberde, "Sorunlarla boğuşan Anderlecht, bir de Teo'nun Fenerbahçe ile görüşmesinin sıkıntısı ile yüz yüze kaldı. Teo, Fenerbahçe ile görüştü mü? Evet!" ifadeleri yer buldu. Fenerbahçe'nin Teodorczyk için henüz resmi temaslara başlamadı. Sarı-lacivertlilerin, Simon Kjaer'in Sevilla'ya satışının resmileşmesinin ardından 26 yaşındaki gol kralı için kulübü Anderlecht'in kapısı çalması bekleniyor.
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Anderlecht'in bir yıl kiralık oynattıktan sonra 4.5 milyon euro ödeyerek renklerine kattığı Lukasz Teodorczyk, geçen sezon Belçika Ligi'nin 22 golle gol kralı olmuştu. Antwerp ile oynanan lig maçında golleri peş peşe kaçıran 'Teo' lakaplı yıldız futbolcu için, "Teklifler kafasını karıştırdı" yorumları yapılmıştı. (Fotomaç)
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EMRE MOR'DAN KÖTÜ HABER
Adı Fenerbahçe ile anılan milli oyuncu Emre Mor için Dortmund, İtalya'nın köklü kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. zun zamandır Atletico Madrid, Liverpool ve Celta Vigo gibi önemli kulüplerle görüşen Emre Mor için Fiorentina'dan gelen teklife prensipte 'Evet' diyen Dortmund, genç oyuncunun menajeri Muzzi Özcan'dan gelecek cevabı bekliyor.
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Dortmund'a bu transfer için 12 milyon Euro ödemeye hazır olan Fiorentina, genç yıldıza ise 4 yıllık imza karşılığında senelik 2,5 milyon Euro vermeyi taahhüt ediyor. Emre Mor ile kamp sonrası bir araya geleceklerini söyleyen Muzzi Özcan, 'Teklif doğru, şartlar oldukça olumlu ama son kararı daha vermedik. Her şeyi oturup değerlendireceğiz' dedi. (Hürriyet)
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ETO'O İÇİN YENİ HABER
Kamerun'da yayın yapan 'CamerFoot' adlı haber sitesi, Fenerbahçe'nin Samuel Eto'o için resmi girişimde bulunduğunu iddia etti. 36 yaşındaki yıldızın ilerlemiş yaşına rağmen hala Antalyaspor'da büyük işler yaptığına ve goller attığına değinilen haberde, "Eto'o yakın zamanda kramponlarını asmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'den gelen teklifle heyecanı daha da arttı" mesajı verildi.
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Fenerbahçe, Eto'o ile ilgili iddiaları kulübün resmi internet sitesinden yalanlamış, ardından bu yalanlamayı geri çekmişti. Antalyaspor cephesi, çıkan dedikodular üzerine, "Oyuncumuzu bırakmaya niyetimiz yok. Zaten resmi bir teklif de gelmedi" bildiriminde bulunmuştu.
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RVP İÇİN KOCAMAN VETOSU
Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie hakkında menajeri Kees Vos'tan önemli açıklamalar geldi. Eski takımı Feyenoord'un takibinde olan tecrübeli golcünün şu aşamada başka bir takıma gitmesinin imkansız olduğunu bildiren Vos, "Yeni teknik direktör (Aykut Kocaman) en başından beri Robin hakkında oldukça pozitif ve gitmesine izin vermeye niyeti yok. Bu sebeple, bu dönem başka bir takıma transfer olmayacak" dedi.
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Algemeen Dagblad gazetesi, RvP'nin Feyenoord'la anlaştığını ancak hocasının oyuncuyu kadroda tutmak istemesinin transferi imkansız kıldığını iddia etti.
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WİEL'E 3 TALİP
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel, yattığı yerden parasını almaya devam ediyor. Yönetimin gidişini dört gözle beklediği Hollandalı sağ beke talipler ise çıkmıyor değil. Şu ana kadar netleşen bir gelişme olmasa da Fransa'dan Nice, ABD'den Los Angeles ile Hollanda'dan Ajax kulüplerinin Wiel'le görüşme halinde olduğu öğrenildi. (Fotomaç)
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LİMA ARIZA ÇIKARIYOR!
Sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdelerinden Lucas Lima, hemen her maç sonrasında arıza çıkarıyor! Yetenekli on numara, takımı Santos'un lig maçında Gremio ile 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra eleştirilince, hocası Levir Culpi'ye yüklendi. Culpi'yi kendisini çok geride oynatmakla suçlayan sambacı, "Bu duruma uyum sağlamaya çalışmaktan başka bir şey elimden gelmedi" dedi. Lima, Fenerbahçe'de Hatem Ben Arfa'nın alternatifi gibi duruyor. (Fotomaç)
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ETO'O ISRARI
Fenerbahçe; Perez, Bony, Gignac, Remy gibi isimlerle temaslarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, bu isimlerden birine imza attırmaya kararlı. Ancak bu transfer gerçekleşse bile, Samuel Eto’o’dan da vazgeçilmeyecek.
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Aykut Kocaman’ın çok istediği Kamerunlu futbolcu için Antalyaspor’un transferi bekleniyor. Eto’o, Sarı- Lacivertliler’e gelmeyi kabul etti. Akdeniz ekibiyle yapılan görüşmelerde de prensip anlaşmasına varıldı. Yönetim, tecrübeli forveti kadroya katmaya kararlı.
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Aykut Kocaman, Fernandao’nun dönüşünün belirsiz olması, Van Persie’nin sürekli sakatlıklarla mücadele etmesi nedeniyle forvete iki transfer birden istemiş; bunlardan birinin, ligi artık çok iyi bilen ve ilerleyen yaşına rağmen istikrarlı performansını sürdüren Samuel Eto’o olmasını talep etmişti. (Fanatik)
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PEREZ MÜJDESİ
Fenerbahçe’de artık ‘acil’ hale gelen golcü transferi konusunda sürpriz gelişme yaşandı. Kanarya’nın forvet adayları arasında ilk sıralarda yer alan Arsenal’ın oyuncusu Lucas Perez’in eski kulübü Deportivo’yla anlaştığı açıklanmıştı. Ancak Perez’in menajeri Rodrigo Fernandez Lovelle, Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıracak sözler sarf etti. Lovelle, daha önceki açıklamalarında oyuncusunun İspanya’ya döneceğini söylemişti.
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İspanyol menajer, bu kez farklı konuştu. Lovelle, “Lucas, 2018’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda İspanya forması giymek istiyor. Bunun için de oynaması gerek. Fenerbahçe’yle görüşüyoruz. Perez için önemli olan oynayabilmek. Bu, İspanya’da da olabilir, İstanbul ya da Paris’te de... Fenerbahçe bizim için ciddi bir seçenek. Şu anda Arsenal ile bonservis sorununu çözmek için görüşmeler yapıyoruz. Bu nedenle daha fazla detay vermem doğru olmaz” ifadelerini kullandı.
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Arsenal, Lucas Perez için geçtiğimiz sezon Deportivo’ya 20 milyon Euro (82.6 milyon TL) ödemişti. Ancak Arsene Wenger, İspanyol forvete beklediği şansı vermedi. Premier Lig’de 11 maça çıkıp sadece 265 dakika sahada kalabilen 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti. (Fanatik)
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SALİH'E ANTALYA TALİP
Rıza Çalımbay yönetiminde çok başarılı bir sezonu geride bırakan ve kadrosuna kattığı isimlerle çıtayı yükselten Antalyaspor’da 10 numara arayışları sürerken gündeme gelen son isim Salih Uçan oldu. Roma’dan döndükten sonra da Sarı-Lacivertliler’de bir türlü istediği şansı bulamayan genç orta saha oyuncusuna talip olduğu öğrenilen Antalyaspor kiralık teklifiyle Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.
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İstanbul ekibinin teknik direktörü Aykut kocaman’ın gözüne giremeyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 23 yaşındaki oyuncu için ilerleyen günlerde resmi görüşmelerin başlayabileceği ifade edildi. Roma’nın ardından Fenerbahçe’de 24 maça çıkan Salih, 1 gol atıp 5 asistlik performans göstermişti. (Fanatik)
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SÜRPRİZ ADAY MUSA
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Forvete takviye yapmayı planlayan Sarı- Lacivertliler rotayı yeniden İngiltere'ye çevirdi. İngiliz basını Fenerbahçe'nin Leicester City'de forma giyen 25 yaşındaki santrfor Ahmed Musa'yı kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulunduğunu yazdı. Leicester yönetimi teklifi olumlu karşılarsa Ahmed Musa 1 yıllığına Sarı-Lacivertli kulübe kiralanacak. Fenerbahçe'nin bir forvet daha alacağını da konuşuluyor.
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Ahmed Musa, genç yaşına rağmen son derece tecrübeli bir forvet. Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'dan Leicester City'ye 19.5 milyon Euro gibi bir rakama transfer oldu. Nijerya Milli Takım formasını ise 61 kez giydi ve 13 gole imza attı. Son derece çabuk ve güçlü bir santfor odlarak dikkat çekiyor. (Takvim)
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PEREİRA EMRE MOR'U İSTEMEMİŞ
Emre Mor, 2015'te henüz 18 yaşındayken Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş. Oyuncunun temsilcisi Muzzi Özcan'ın, Danimarka'da oynarken milli futbolcuyu sarı-lacivertlilere teklif ettiği ancak dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın vetosuyla karşılaştığı iddia edildi. F.Bahçe, şu anki değeri 20 milyon euro'yu bulan Emre Mor'u kiralayabilmek için Dortmund'un kararını bekliyor.
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Fenerbahçe'nin transferi için fırsat kolladığı Emre Mor'a şimdi de Liverpool talip oldu. Alman basınında çıkan haberlere göre, Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Emre'yi takımına kazandırmakta kararlı. Ada ekibinin hedefi, Emre'yi kiralık kadroya katabilmek. (Fotomaç)