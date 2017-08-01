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Fenerbahçe Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)

01 Ağustos 2017 Salı, 10:42:53

  • 1 Fenerbahçe Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
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    ABOUBAKAR İÇİN ŞOKE EDEN CEVAP

    Simon Kjaer’in 13 milyon Euro’ya Sevilla’ya satılmasıyla transferde daha rahat hareket etme şansı bulan Fenerbahçe yönetimi öncelikle forvete takviye yapmayı planlıyor.  Sarı lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık oynayan ve siyah beyazlıların satın almak istedikleri Vincent Aboubakar oldu. 

  • 2 Fenerbahçe Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
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    Kamerunlu futbolcunun menajeri ile görüşüp şartlarını soran yönetim, aldığı cevapla şoke oldu.

    Aboubakar’ın menajeri Fabrice Picot, oyuncunun bonservisinde hak sahibi olan Porto ve Lorient kulüplerinin 18 milyon Euro istediğini bildirdi.

     

     

  • 3 Fenerbahçe Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
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    Picot, Porto’nun sezon öncesi oynadığı 7 maçta 8 gol atarak piyasasını iyice yükselten Kamerunlu yıldızın fiyatında indirim yapılacağını sanmadığını da ifade etti.

     

     

    Yüksek bonservisi nedeniyle Aboubakar transferini askıya alan F.Bahçe, Arsenalli Lucas Perez’de de umduğunu bulamadı.

     

     

  • 4 Fenerbahçe Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
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    Arsenal, geçen sezon 20 milyon Euro’ya aldığı İspanyol forvet için aynı rakamı talep etti. Her iki oyuncu için beklemeye geçen Fenerbahçe yönetimi gözünü Fransa Ligi’ne çevirdi. Fransa’da oynayan bazı golcülerle görüşen sarı lacivertliler, Avrupa Ligi’ndeki Sturm Graz maçını geçmeleri halinde yeni golcüyü bir sonraki turda oynatmayı hedefliyor. (Hürriyet)

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  • 5 Fenerbahçe Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
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    KJAER'İN YERİNE GOMEZ

    Sevilla ile el sıkışan Kjaer'in yerine stoper aramaya başlayan Fenerbahçe'de rota İtalya'ya döndü. Bonservisi elinde olan Holger Badstuber'in sakatlık problemi nedeniyle geri adım atan sarı lacivertliler, Milan forması giyen Paraguaylı savunmacıyı gündemine aldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    Fenerde yine Beşiktaş ezikliği ile izlenen transfer politikası daha..
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