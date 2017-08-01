FUTBOL
Galatasaray'da Selçuk İnan dönemi sona eriyor
Galatasaray'da günün gelişmeleri
01 Ağustos 2017 Salı, 11:16:42 | Güncelleme: 11:33:43
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Transferin hızlı takımı Galatasaray, Badou Ndiaye için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Başkent ekibiyle bonuslarla birlikte 7.5 milyon Euro’ya el sıkışan Aslan, 4 senelik sözleşme imzalayacağı 27 yaşındaki Senegalli’ye de yıllık 2.2 milyon Euro ödeyecek.
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Gazete Habertürk'ün haberine göre; Ndiaye’nin ardından orta saha için Manchester City’den aldığı Fernando’yu da birkaç gün içinde açıklayacak olan Galatasaray'da böylece bir devir de sona erecek.
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Son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde bulunan Selçuk İnan, orta alana yapılan Fernando ve Ndiaye takviyelerinin ardından kızağa çekilecek.
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Östersunds maçında taraftarın büyük tepkisini çekip vasat oyunuyla teknik direktör İgor Tudor’un da gözünden düşen deneyimli oyuncu, 6 yıldır aralıksız olarak terlettiği Sarı-Kırmızılı formasına bu sezon uzak kalabilir.
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AYRILMAK İSTERSE ZORLUK ÇIKARILMAYACAK
Trabzonspor’un Burak Yılmaz’ın ardından kadrosuna katmayı planladığı iddia edilen Selçuk İnan için henüz resmi bir teklif gelmese de böyle bir durumda yönetimin zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.
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Galatasaray’dan yılda yaklaşık 3 milyon Euro net ücret kazanan Selçuk’un maaşını çok bulan Özbek yönetiminin, emektar oyuncu ayrılmak isterse önünü açacağı kaydedildi.
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DE JONG ABD YOLCUSU
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında Los Angeles’tan transfer ettiği Nigel de Jong’un yeniden ABD’ye döneceği öne sürüldü.
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Washington Post’ta yer alan habere göre, Sarı-Kırmızılı takımda kadro dışı kalan Hollandalı ön liberoyla DC United’ın ilgilendiği iddia edildi.
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Başkent ekibinin MLS Ligi’nde haftaya sona erecek olan transfer dönemi bitmeden De Jong’u kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
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RİBERY VE MELO GÜNDEMDE DEĞİL
Bayern Münih’ten ayrılması beklenen Franck Ribery’nin yeniden Galatasaray’a döneceği konuşulurken, yönetimin bu transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.
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Fransız oyuncunun maliyetini oldukça yüksek bulan Sarı-Kırmızılılar’ın 34 yaşındaki oyuncu için herhangi bir girişimde bulunmayacağı bildirildi.
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Öte yandan Özbek yönetiminin, boşa çıkan Felipe Melo’nun da transferine yeşil ışık yakmadığı ifade edildi.
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SOLA YENİ ADAY
Teknik direktör İgor Tudor’un performansından memnun olmadığı Lionel Carole’ün yerine sol bek arayan Galatasaray’ın gündemine yeni bir isim daha geldi.
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Menajerler aracılığıyla kendilerine önerilen Bruno Martella’yı değerlendirmeye alan Sarı-Kırmızılılar’ın, uygun bir maliyeti olursa 25 yaşındaki sol beki kadroya katabilecekleri iddia edildi.
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Martella, geçen sezon İtalya Serie A’da küme düşmeme mücadelesi veren Crotone takımında forma giyiyor.
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FEGHOULI RÖTAR YAPTI
Aslan’ın kadrosuna kattığı bir diğer oyuncu Sofiane Feghouli’nin normal şartlar altında dün akşam İstanbul’a gelmesi bekleniyordu. Ancak Cezayirli kanat oyuncusunun, özel işleri nedeniyle Özbek yönetiminden biraz daha süre istediği ifade edidi.
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Feghouli’nin bugün ya da yarın İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da Avusturya’ya gideceği bildirildi.