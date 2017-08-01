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FUTBOL

Galatasaray'da Selçuk İnan dönemi sona eriyor

Galatasaray'da günün gelişmeleri

01 Ağustos 2017 Salı, 11:16:42

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    Transferin hızlı takımı Galatasaray, Badou Ndiaye için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Başkent ekibiyle bonuslarla birlikte 7.5 milyon Euro’ya el sıkışan Aslan, 4 senelik sözleşme imzalayacağı 27 yaşındaki Senegalli’ye de yıllık 2.2 milyon Euro ödeyecek.

  • 2 Galatasaray'da günün gelişmeleri
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    Gazete Habertürk'ün haberine göre; Ndiaye’nin ardından orta saha için Manchester City’den aldığı Fernando’yu da birkaç gün içinde açıklayacak olan Galatasaray'da böylece bir devir de sona erecek. 

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    Son dönemdeki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde bulunan Selçuk İnan, orta alana yapılan Fernando ve Ndiaye takviyelerinin ardından kızağa çekilecek. 

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    Östersunds maçında taraftarın büyük tepkisini çekip vasat oyunuyla teknik direktör İgor Tudor’un da gözünden düşen deneyimli oyuncu, 6 yıldır aralıksız olarak terlettiği Sarı-Kırmızılı formasına bu sezon uzak kalabilir.

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    AYRILMAK İSTERSE ZORLUK ÇIKARILMAYACAK

    Trabzonspor’un Burak Yılmaz’ın ardından kadrosuna katmayı planladığı iddia edilen Selçuk İnan için henüz resmi bir teklif gelmese de böyle bir durumda yönetimin zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.

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