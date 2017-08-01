Trabzonspor'da paralar Burak Yılmaz'a

İddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Trabzonspor’da yönetim adeta ekonomi mühendisliği yapıyor.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; eski golcüleri Burak Yılmaz’ı yeniden takıma kazandırmak için yoğun uğraş gösteren Bordo-Mavililer, transferin gerçekleşmesi halinde ekonomik olarak zorlanmamak için 3 oyuncusuyla yollarını ayırmak istiyor.

Başkan Muharrem Usta ve kurmaylarının, toplam maliyetleri 14 milyon TL’yi bulan Luis İbanez, Aykut Demir ve Sefa Yılmaz’ın sözleşmelerini feshetmek istediği öğrenildi.

TARAFTARDAN TEPKİ

Burak Yılmaz’ın yarınki sezon açılışına yetiştirilmesi planlanırken, başkan Usta, Twitter’dan ilginç bir açıklama yaptı ve “Burak Yılmaz’ın kulübü Guoan ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Olumlu cevap vermelerini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Bordo-Mavililer, bu açıklamayı transferin zora girdiği şeklinde yorumlarken, yaptıkları yorumlarla yönetimi eleştirdi.