Beşiktaş Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)

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MASCHERANO HAMLESİ

Transferde çıtayı her sezon biraz daha yükselten Beşiktaş, ilk bombasını Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Pepe ile patlatmış, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da yankı uyandırmıştı. Üst üste 2 şampiyonluktan sonra Avrupa’da da başarı hedefini koyan Kartal’ın ‘rüya takım’ için bir flaş ismi daha gündemine aldığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın ilgilendiği futbolcu bu kez Barcelona’dan Mascherano...