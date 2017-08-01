FUTBOL
Beşiktaş Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
01 Ağustos 2017 Salı, 12:09:26 | Güncelleme: 12:18:27
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MASCHERANO HAMLESİ
Transferde çıtayı her sezon biraz daha yükselten Beşiktaş, ilk bombasını Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Pepe ile patlatmış, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da yankı uyandırmıştı. Üst üste 2 şampiyonluktan sonra Avrupa’da da başarı hedefini koyan Kartal’ın ‘rüya takım’ için bir flaş ismi daha gündemine aldığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın ilgilendiği futbolcu bu kez Barcelona’dan Mascherano...
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33 yaşındaki stoper için Beşiktaş’ın kozu hem son dönemde yaptığı flaş transferler, hem direkt Şampiyonlar Ligi’ne katılıyor olması, hem de eski takım arkadaşı Adriano. Her fırsatta Beşiktaş’ta geçirdiği günlerden övgüyle bahseden Adriano, Arjantinli’ye düşüncesini soracak ve olumlu bir geri dönüş alırsa Siyah- Beyazlılar, İspanyol ekibinin kapısını kiralama teklifiyle çalacak.
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Geçen sezon 40 maça çıkan Mascherano, 1 gol attı, 4 asist yaptı. Şu ana kadar kariyeri boyunca bonservislerine 71 milyon Euro (285 milyon TL) ödenen Tangocu’nun Barça ile 2019’a kadar mukavelesi bulunuyor. Kariyeri boyuncu River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool ve son olarak da Barcelona formalarını terleten oyuncu, Arjantin Milli Takımı’yla da 136 kez sahaya çıktı. (Fanatik)
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NEGREDO'DA SONA DOĞRU
Kartal forvet için Alvaro Negredo pazarlıklarını sürdürüyor. Menajer Ahmet Bulut siyah-beyazlılar adına görüşmelere devam ediyor. İş olgunlaştıktan sonra yönetici Umut Güner transferi noktalamak için İspanya'ya gidecek.
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MEDEL BİTTİ GİBİ
Siyah-beyazlılarda transfer harekatı sürüyor... Gündeme gelen son isim eski gözdelerden Gary Medel. Atınç Nukan'ın sol diz ön çapraz bağlarının kopmasıyla 6 ay sahalardan uzak kalması, Kartal'ın planlarını sekteye uğratmıştı.
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Beşiktaş, forvet, kanat ve stoper transferleri arasında önceliği savunmaya verdi. İnter'in gözden çıkardığı Şili'li futbolcuyla anlaşma sağlandı. Boca Juniors'ın yakından ilgilendiği tecrübeli futbolcu 'direkt Şampiyonlar Ligi' kozuyla kolaylıkla ikna edildi. 29 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın teklifine 'evet' derken iş kulüplerin anlaşmasına kaldı.
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Gary Medel'in, İnter ile olan sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. İtalyan ekibi normalde 10 milyon euro'nun üzerinde değeri olan futbolcusunu, elden çıkarmak istediği için çok daha düşük rakamları kabul ediyor.
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Siyah-beyazlılar da Medel için kasasından sadece 2 milyon euro çıkarmak istiyor. İnter'e de bu rakam önerildi. Medel 1.71'lik boyuna rağmen çok beğenilen bir stoper. Sağ ve sol stoperde oynayabilen Gary Medel ayrıca ön libero mevkiinde de görev yapıyor. (Fotomaç)
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LENS BEŞİKTAŞ'TA İDDİASI
Hollanda basının Sunderland futbolcusu Lens'in Beşiktaş'a transfer olduğunu iddia etti. Hollanda'da yayın yapan futbol dergisi Voetbal International'in internet sitesi; Lens'in gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceğini açıkladı.
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Haberde; Fenerbahçe'nin de Lens için devrede olduğunu fakat 29 yaşındaki Hollandalı futbolcunun Beşiktaş'ı seçerek Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ifade edildi. Ayrıca haberde 29 yaşındaki yeteneğin gelecek sezon Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Aras Özbiliz gibi isimlerle aynı takımda forma giyeceğinin altı çizildi
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IBRA ÇILGINLIĞI
Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek için temasta bulunduğu öne sürüldü. Pepe transferinde önemli rol oynayan Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner geçtiğimiz hafta Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola ile bir araya geldi.
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Siyah Beyazlılar, uzun süredir sakatlığı olan İsveçli yıldızın menajerinden sakatlığıyla ilgili rapor istedi. Geçen sezon Demba Ba da olduğu gibi raporu inceleyecek olan Beşiktaş, eğer Zlatan'ın tekrar etme ihtimali yüksek bir sakatlığı söz konusu değilse transferi bitirecek.
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Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Zlatan Ibrahimovic'in yüksek maaşını ise sponsorluk gelirleri ve forma satışlarıyla karşılamayı planlıyor. Son olarak Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e, bu yaz MLS takımlarından ciddi teklifler gelmesine rağmen tecrübeli oyuncu Avrupa'da kalmak istediğini belirterek bu teklifleri geri çevirmişti. (Fotomaç)
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GİGNAC AŞKI
Ligin başlamasına 10 gün kala Siyah-Beyazlılar’da transfer harekatı hız kazandı. Başkan Fikret Orman çalışmalarla bizzat ilgilenirken, Lens’in ardından gündemde forvet takviyesi var.
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Uzun süredir Negredo ile görüşmelerini sürdüren hatta kulübü Valencia’yı da ikna eden Kartal, İspanyol oyuncudan bir türlü cevap alamadı. Negredo, İspanya ve İngiltere’de başka takımlarla görüşürken Beşiktaş’ı yedekte tutuyor. Kartal ise oyuncunun bu tutumundan sıkıldı.
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Beşiktaş’ın forvet listesinde artık 1 numada Gignac var. 2 senedir Tigres forması giyen ve müthiş bir gol istatistiği olan Fransız yıldız için Meksika kulübüne yeni teklif yapılacak. Başkan, Gignac’ı takıma kazandırmak için tüm şartları zorlayacak. (Fanatik)
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İTALYA'DAN STOPER İDDİASI
Atınç Nukan’ın çapraz bağlarının kopmasının ardından Beşiktaş’ta stoper sıkıntısı baş gösterdi. Pek çok isim üzerinde çalışma yürütülürken, İtalyan basını Siyah-Beyazlılar’ın Lazio’lu Mauricio ile görüştüğünü yazdı.
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Spartak Moskova forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin kulübüyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş kiralama formülüyle 1.85’lik Mauricio’yu takıma kazandırabilir. (Fanatik)