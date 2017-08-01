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FUTBOL

Beşiktaş Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)

01 Ağustos 2017 Salı, 12:09:26

  • 1 Beşiktaş Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
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    MASCHERANO HAMLESİ

    Transferde çıtayı her sezon biraz daha yükselten Beşiktaş, ilk bombasını Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Pepe ile patlatmış, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da yankı uyandırmıştı. Üst üste 2 şampiyonluktan sonra Avrupa’da da başarı hedefini koyan Kartal’ın ‘rüya takım’ için bir flaş ismi daha gündemine aldığı ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar’ın ilgilendiği futbolcu bu kez Barcelona’dan Mascherano...

  • 2 Beşiktaş Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
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    33 yaşındaki stoper için Beşiktaş’ın kozu hem son dönemde yaptığı flaş transferler, hem direkt Şampiyonlar Ligi’ne katılıyor olması, hem de eski takım arkadaşı Adriano. Her fırsatta Beşiktaş’ta geçirdiği günlerden övgüyle bahseden Adriano, Arjantinli’ye düşüncesini soracak ve olumlu bir geri dönüş alırsa Siyah- Beyazlılar, İspanyol ekibinin kapısını kiralama teklifiyle çalacak.

  • 3 Beşiktaş Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
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    Geçen sezon 40 maça çıkan Mascherano, 1 gol attı, 4 asist yaptı. Şu ana kadar kariyeri boyunca bonservislerine 71 milyon Euro (285 milyon TL) ödenen Tangocu’nun Barça ile 2019’a kadar mukavelesi bulunuyor. Kariyeri boyuncu River Plate, Corinthians, West Ham, Liverpool ve son olarak da Barcelona formalarını terleten oyuncu, Arjantin Milli Takımı’yla da 136 kez sahaya çıktı. (Fanatik)

  • 4 Beşiktaş Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
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    NEGREDO'DA SONA DOĞRU

    Kartal forvet için Alvaro Negredo pazarlıklarını sürdürüyor. Menajer Ahmet Bulut siyah-beyazlılar adına görüşmelere devam ediyor. İş olgunlaştıktan sonra yönetici Umut Güner transferi noktalamak için İspanya'ya gidecek.

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  • 5 Beşiktaş Transfer Haberleri (1 Ağustos 2017)
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    MEDEL BİTTİ GİBİ 

    Siyah-beyazlılarda transfer harekatı sürüyor... Gündeme gelen son isim eski gözdelerden Gary Medel. Atınç Nukan'ın sol diz ön çapraz bağlarının kopmasıyla 6 ay sahalardan uzak kalması, Kartal'ın planlarını sekteye uğratmıştı. 

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