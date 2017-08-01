Almanya'da düzenlenen Audi Kupası'nın yarı finalinde İspanya devi Atletico Madrid ile İtalya temsilcisi Napoli karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ile Napoli arasında oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyenler, maçın başlangıç saatini merak ediyor. Peki, Atletico Madrid - Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ATLETİCO MADRİD - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya takımı Atletico Madrid ile İtalya temsilcisi Napoli, Audi Kupası yarı finalinde mücadele edecek. Atletico Madrid - Napoli maçı 1 Ağustos Salı günü saat 18.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD'DEN TARTIŞMALI TRANSFER

FIFA tarafından 2018 ocak ayına kadar transfer yasağı olan Atletico Madrid, sezonun en tartışmalı transferlerinden birini gerçekleştirdi. Sevilla'nın daha önce "2022'ye kadar sözleşmesinin uzatılması için anlaşma sağlandı, sadece imza atması gerekiyor" açıklamasını yaptığı "Vitolo" lakaplı Victor Machin Perez, 36 milyon avroluk serbest kalma bedelini cebinden ödeyerek Atletico Madrid'e transfer oldu.



27 yaşındaki İspanyol futbolcu, FIFA'nın yasağından dolayı sezonun ilk yarısını La Liga takımlarından Las Palmas'ta oynayacak. 1 Ocak'tan itibaren de Madrid temsilcisinin kadrosuna dahil olacak.



Simone Zaza, Neto ve Fabian Orellana'yı transfer eden Valencia ise bu 3 isim için 25 milyon avro bonservis ödedi.

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