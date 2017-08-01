Almanya'da düzenlenen Audi Kupası'nın yarı finalinde Almanya'nın köklü kulüplerinden Bayern Münih ile İngiltere temsilcisi Liverpool karşı karşıya gelecek. Bayern Münih-Liverpool arasında oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyenler, maçın başlangıç saatini merak ediyor. Peki, Bayern Münih - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

BAYERN MÜNİH - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Almanya takımı Bayern Münih ile İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool, Audi Kupası yarı finalinde mücadele edecek. Bayern Münih - Liverpool maçı 1 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Çekişmeli geçecek mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH, ULUSLARARASI ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA INTER'E YENİLDİ

Avrupanın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupasında Inter, Bayern Münihi 2-0 mağlup etti.



Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupasının Singapur ayağında, Almanyanın son şampiyonu Bayern Münih ile İtalyanın Inter takımları karşılaştı.



İtalyan forvet Ederin 8 ve 30. dakikalarda attığı gollerle iki farklı üstünlüğü yakalayan Inter, kalan bölümde skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bayern Münihin Real Madridden kiraladığı James Rodriguez ilk 45 dakikada forma giydi.

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