UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, 2 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'ın Rijeka ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçını yönetecek.



Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki HNK Rijeka Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.





Hüseyin Göçek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme