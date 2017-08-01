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Hüseyin Göçek
FUTBOL

UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, Rijeka ile Salzburg arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçını yönetecek

01 Ağustos 2017 Salı, 15:05:09 Güncelleme: 15:23:42

FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, 2 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'ın Rijeka ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Hırvatistan'ın Rijeka şehrindeki HNK Rijeka Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Barış Şimşek olacak.

  • Hüseyin Göçek
  • UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme
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