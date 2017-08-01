ÖNE ÇIKANLAR
Hatem Ben Arfa
FUTBOL

Ben Arfa: Türkiye'ye gelmeyeceğim

Le Parisien'de yer alan habere göre; Hatem Ben Arfa, PSG'de kalacağını, Türkiye'de bir kariyer planı olmadığını açıkladı

01 Ağustos 2017 Salı, 15:28:47 Güncelleme: 15:34:13

Fransız gazetesi Le Parisien'e konuşan Hatem Ben Arda, bu hafta içinde Türkiye'de imza atacağına iddialarının doğru olmadığını bu yaz için takımdan ayrılmayı planlamadığını açıkladı.

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu bu sezon Türkiye'de futbol oynamak istemediğini söyledi. Geçen yıl da adının Türk takımlarıyla geçtiğini hatırlatan Ben Arfa "Çok konuşuldum ancak hiçbir yerden teklif gelmemişti" dedi.

PSG'den haber bekleyen Ben Arfa, sözleşmesinin sonuna kadar Fransız ekibinde kalacağını belirtti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 5
  • Misafir 50 saniye önce
    Hayırlısı...İnşaallah..
  • Misafir 12 dakika önce
    Komik Fenerbahçe
  • Misafir 13 dakika önce
    yalan istanbula gelecek!
Tüm yorumları göster(5)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER