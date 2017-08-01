Ben Arfa: Türkiye'ye gelmeyeceğim

Fransız gazetesi Le Parisien'e konuşan Hatem Ben Arda, bu hafta içinde Türkiye'de imza atacağına iddialarının doğru olmadığını bu yaz için takımdan ayrılmayı planlamadığını açıkladı.

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu bu sezon Türkiye'de futbol oynamak istemediğini söyledi. Geçen yıl da adının Türk takımlarıyla geçtiğini hatırlatan Ben Arfa "Çok konuşuldum ancak hiçbir yerden teklif gelmemişti" dedi.

PSG'den haber bekleyen Ben Arfa, sözleşmesinin sonuna kadar Fransız ekibinde kalacağını belirtti.