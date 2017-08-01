ÖNE ÇIKANLAR
Antalyaspor
FUTBOL

Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o'nun başka bir takıma transferinin söz konusu olmadığı bildirildi

01 Ağustos 2017 Salı, 17:01:28 Güncelleme: 17:12:31

Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğu yönündeki haberler üzerine kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto'o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya'ya mal olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.




SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER