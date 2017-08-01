Milli Takım'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?

A Milli Takım'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Terim'le yolların ayrılmasının ardından önce Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'le görüştü. Ancak siyah-beyazlı kulüp, Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmasını istemediği için defter kapandı. Şimdi öne çıkan isimler; Abdullah Avcı, Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu...

Habertürk, okuyucularına soruyor: Sizce A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü kim olmalı?

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