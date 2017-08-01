Felipe Melo: "Türkiye'den 2 teklif aldım"

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''Burada artık işim bitti. Ben bu korkak, kötü karakterli ve yalancı adamla artık çalışmam. Önce bir şeyler söylüyor. Sonrası basına başka şeyler söylüyor. Palmeiras başkanı benimle konuşmak istedi. Bir şeyleri değiştirebilirmiyiz göreceğiz. Ancak bu adamla asla çalışmayacağım. Bunun yüzünden taraftarları da karşıma aldım. Flamengo benimle ilgileniyor. Kalbimdeki takım. Eğer teklif gelirse, dönmek oldukça zor olacak."