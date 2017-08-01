FUTBOL
Felipe Melo: Türkiye'den 2 teklif aldım
Felipe Melo: "Türkiye'den 2 teklif aldım"
01 Ağustos 2017 Salı, 18:52:31 | Güncelleme: 19:03:32
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Palmeiras ile yolları ayrılan Felipe Melo, Brezilya'da gündem oldu.
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Fanatik'in haberine göre, 34 yaşındaki yıldızın Whatsapp grubunda hocası hakkında söylediği ağır sözlerin yer aldığı ses kaydı, Brezilya'yı adeta çalkaladı.
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İşte Melo'nun internete sızan ses kaydı:
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''Burada artık işim bitti. Ben bu korkak, kötü karakterli ve yalancı adamla artık çalışmam. Önce bir şeyler söylüyor. Sonrası basına başka şeyler söylüyor. Palmeiras başkanı benimle konuşmak istedi. Bir şeyleri değiştirebilirmiyiz göreceğiz. Ancak bu adamla asla çalışmayacağım. Bunun yüzünden taraftarları da karşıma aldım. Flamengo benimle ilgileniyor. Kalbimdeki takım. Eğer teklif gelirse, dönmek oldukça zor olacak."
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MELO: ALKOLLÜYDÜM ÖZÜR DİLERİM
Brezilya ve Avrupa basınında büyük tepki çeken bu ses kaydının ardından ESPN'e açıklamalarda bulunan Melo, sesin kendisine ait olduğunu, alkolün etkisiyle söylediği sözleri hatırlamadığını belirtti.
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Melo, ''Eşim ve çocuklarımın bu söylediklerimi duymasını istemezdim. Bu sözleri kime söylediğimi bile hatırlamıyorum. Sarhoşluğun etkisiyle ağzımdan çıkan sözlerdi. Çok üzgünüm'' diye konuştu.
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'TÜRKİYE'DEN 2 TEKLİF ALDIM'
Geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Melo, Türkiye'den hali hazırda 2 teklif aldığını ve bu takımlar arasında Galatasaray'ın bulunmadığını belirtirken, ''Herhangi bir Brezilya kulübüyle görüşmedim. Ben Palmeiras'ta tarih yazmak istiyordum. Bunun için Uruguaylı futbolcuyu yumrukladım. Hala Palmeiras'ın oyuncusuyum. Takım yarın yolculuğa çıkacak ve ben çalışmalarınım sürdüreceğim'' dedi.
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6 BREZİLYA KULÜBÜ MELO'NUN PEŞİNDE
Brezilya basınında Felipe Melo'yu isteyen kulüpler arasında Flamengo, Corinthians, Sao Paulo, Internacional, Gremio ve Atletico Minerio gibi kulüplerin yer aldığı öne sürüldü.
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Palmeiras'ta kalma yönünde açıklamalar yapmasına karşın, teknik direktör Cuca, kesinlikle Melo'yu yeniden kadroya dahil etmeyi düşünmüyor. Palmeiras yönetiminin, Melo'ya kulüp bulması yönünde bir bildiri göndermesi bekleniyor.
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Melo'nun yetiştiği kulüp olan Flamengo cephesinden gelen haberler ise, yıldız oyuncuyu transfer etme konusunda aceleci davranılmayacağı yönünde.
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