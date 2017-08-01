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FUTBOL

Felipe Melo: Türkiye'den 2 teklif aldım

Felipe Melo: "Türkiye'den 2 teklif aldım"

01 Ağustos 2017 Salı, 18:52:31

  • 1 Felipe Melo: "Türkiye'den 2 teklif aldım"
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    Palmeiras ile yolları ayrılan Felipe Melo, Brezilya'da gündem oldu.

  • 2 Felipe Melo: "Türkiye'den 2 teklif aldım"
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    Fanatik'in haberine göre, 34 yaşındaki yıldızın Whatsapp grubunda hocası hakkında söylediği ağır sözlerin yer aldığı ses kaydı, Brezilya'yı adeta çalkaladı.

  • 3 Felipe Melo: "Türkiye'den 2 teklif aldım"
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    İşte Melo'nun internete sızan ses kaydı:

  • 4 Felipe Melo: "Türkiye'den 2 teklif aldım"
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    ''Burada artık işim bitti. Ben bu korkak, kötü karakterli ve yalancı adamla artık çalışmam. Önce bir şeyler söylüyor. Sonrası basına başka şeyler söylüyor. Palmeiras başkanı benimle konuşmak istedi. Bir şeyleri değiştirebilirmiyiz göreceğiz. Ancak bu adamla asla çalışmayacağım. Bunun yüzünden taraftarları da karşıma aldım. Flamengo benimle ilgileniyor. Kalbimdeki takım. Eğer teklif gelirse, dönmek oldukça zor olacak."

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  • 5 Felipe Melo: "Türkiye'den 2 teklif aldım"
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    MELO: ALKOLLÜYDÜM ÖZÜR DİLERİM

    Brezilya ve Avrupa basınında büyük tepki çeken bu ses kaydının ardından ESPN'e açıklamalarda bulunan Melo, sesin kendisine ait olduğunu, alkolün etkisiyle söylediği sözleri hatırlamadığını belirtti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    bu tip insanlara neden değer veriliyor . yazık
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