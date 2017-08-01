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Lucescu Galatasaray'a cevabını yarın verecek! Mircea Lucescu Galatasaray'a gelecek mi?

Lucescu Galatasaray'a cevabını yarın verecek

Galatasaray'ın göreve getirmek istediği Lucescu'nun, sarı-kırmızılılara cevabını yarın vereceği öğrenildi

01 Ağustos 2017 Salı, 21:56:39 Güncelleme: 22:11:51

Mircea Lucescu, Galatasaray'a cevabını yarın verecek.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Rumen teknik adamla sportif direktörlük konusunda görüşmek için bugün Romanya'ya gitmişti. BeIN Sports'un haberine göre Rumen teknik adam, sarı-kırmızılı ekipten kendisine gelen teklif için kararını yarın verecek.

Öte yandan başkan Dursun Özbek BipSpor'a yaptığı açıklamada "Kendisine Galatasaray'ın son durumu hakkında detaylı bilgi verip, görüşme yaptık. Lucescu kararını yarın bildireceğini söyledi" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, Mircea Lucescu'ya takımın genel durumu, transferler ve teknik heyet hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 5 dakika önce
    Hayırlısı olsun bakalım
  • Misafir 5 dakika önce
    Hayırlısı
  • Misafir 7 dakika önce
    adam yuzyuze olmaz demedi yarin haber gondericek tesekkur edicek.
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