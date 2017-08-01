Lucescu kimdir? Mircea Lucescu hayat hikayesi!

Galatasaray, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip yöneticileri, daha önceden de Galatasaray kariyeri bulunan Rumen hoca ile görüşüyor. Peki Lucescu kimdir? İşte Mircea Lucescu hayat hikayesi...

MİRCEA LUCESCU KİMDİR?

Mircea Lucescu, 29 Temmuz 1945'te Romanya'nın Bükreş şehrinde doğdu. Futbola 1961 yılında Școala Sportivă 2 Bukarest takımının altyapısında başladı ve 2 yıl sonra da Dinamo Bükreş takımının altyapısında futbol oynamaya başladı.

İlk kez A takım formasını 21 Haziran 1964'te Rapid Bükreş'e karşı oynanan maçta giyen Lucescu, sezon içinde bir maçta görev yaptı. Bir sonraki sezonda yine altyapıda forma giyen Lucescu, 1 maçta forma şansı bulabildi.

Tecrübe kazanmak için 1965'te Romanya ikinci lig takımı Ştiinţa Bükreş'e kiralık olarak gitti ve kulüp 1965-1966 sezonunu ikinci bitererek o ligde kazandığı en büyük ikinci başarıya sahip oldu.

Lucescu, bir sonraki sezonda adı Politehnica Bükreş olan takımda 39 maçta forma giydi ve 12 gol attı. 1967-68 sezonunda Dinamo Bükreş'e geri dönen Lucescu, 16 Haziran 1968 tarihindeki Romanya Kupası finali maçında Rapid Bükreş'e uzatmalarda iki gol atarak adını duyurdu.

Bir sonraki sezonda takımın ikinciliğine 28 maçta 8 gol atarak yardımcı olan Lucescu, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 1 maça çıkarak ilk kez Avrupa'da forma giydi.

1977 yılına kadar Dinamo Bükreş'te futbol oynayan Lucescu, 4 lig şampiyonluğu gördü ve 1972-1973 sezonunda 28 maçta 12 gol attı ve yıldızı parladı.

Öte yandan Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası ve Fuar Şehirleri Kupası organizasyonlarında forma giyme şansı bulan tecrübeli hoca, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda biri Atlético Madrid biri Real Madrid'e olmak üzere 2, UEFA Kupası'nda Boluspor'a bir gol attı.

1977'de Corvinul Hunedoara takımına transfer oldu. Dinamo Bükreş gibi çok başarılı bir takımdan sonra daha küçük bir kulüpte futbol hayatını sürdüren Lucescu, takımın en önemli isimlerinden oldu.

Teknik direktörlük kariyerinde de sırasıyla Corvinul Hunedoara, Romanya Milli Takımı, Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Rapid Bükreş, Galatasaray, Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ve Zenit'i çalıştırdı.

Özellikle Galatasaray ve Shakhtar Donetsk'i çalıştırırken iki Avrupa Kupası kazanan Lucescu, teknik direktörlük kariyerinde de büyük bir başarı elde etti ve tanınan bir teknik direktör oldu.

2015-16 sezonunun sona ermesiyle birlikte, Rus kulübü FK Zenit ile anlaşmaya vardı ve yıllık 4.5 milyon € karşılığında 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalamış ve 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi nedeniyle yönetim tarafından görevine son verilmişti.

mircea lucescu

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Lucescu Kimdir?