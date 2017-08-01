TFF 1.Lig'de ilk haftanın programı belli oldu! TFF 1. Lig ilk hafta maçları!

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:



11 AĞUSTOS CUMA

20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

12 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor

21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor

21.45 Adanaspor-Denizlispor

13 AĞUSTOS PAZAR

20.00 Boluspor-Giresunspor

20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep

21.45 Balıkesirspor-Adana Demirspor

21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor

14 AĞUSTOS PAZARTESİ

20.00 Elazığspor-Altınordu

TFF 1. Lig

TFF 1. Lig ilk hafta maçları