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TFF 1.Lig'de ilk haftanın programı belli oldu! TFF 1. Lig ilk hafta maçları!

TFF 1. Lig'de ilk haftanın programı belli oldu

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta maçlarının programı açıklandı

01 Ağustos 2017 Salı, 23:00:34 Güncelleme: 23:06:38

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

11 AĞUSTOS CUMA

  • 20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

12 AĞUSTOS CUMARTESİ

  • 19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor
  • 21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor
  • 21.45 Adanaspor-Denizlispor

13 AĞUSTOS PAZAR

  • 20.00 Boluspor-Giresunspor
  • 20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep
  • 21.45 Balıkesirspor-Adana Demirspor
  • 21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor

14 AĞUSTOS PAZARTESİ

  • 20.00 Elazığspor-Altınordu

  • TFF 1. Lig
  • TFF 1. Lig ilk hafta maçları
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