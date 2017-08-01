TFF 1.Lig'de ilk haftanın programı belli oldu! TFF 1. Lig ilk hafta maçları!

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de 11-14 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:
11 AĞUSTOS CUMA
- 20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12 AĞUSTOS CUMARTESİ
- 19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor
- 21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor
- 21.45 Adanaspor-Denizlispor
13 AĞUSTOS PAZAR
- 20.00 Boluspor-Giresunspor
- 20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep
- 21.45 Balıkesirspor-Adana Demirspor
- 21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor
14 AĞUSTOS PAZARTESİ
- 20.00 Elazığspor-Altınordu
- TFF 1. Lig
- TFF 1. Lig ilk hafta maçları
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