Bursaspor: 4 - Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Keçiörengücü'nü 4-0 yendi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezon başı hazırlıklarının üçüncü etabını sürdüren yeşil-beyazlılar, Minareli Çavuş Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Keçiörengücü'yle karşılaştı.



Bursaspor karşılaşmaya, Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, William Ekong, Onur Atasayar, Merter Yüce, Cristobal Jorquera, Bogdan Stancu, Pablo Batalla, Aziz Behich, Deniz Yılmaz 11'i ile başladı.



Teknik direktör Paul Le Guen, müsabakanın ikinci yarısında ise Ertuğrul, Furkan, Sercan, John ve Necid değişikliklerini yaptı.



Yeşil-beyazlı ekip, karşılaşmanın ilk yarısında 5. dakikada Batalla, 33. dakikada Deniz, 35. dakikada Jorquera ve 40. dakikada Stancu'nun golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazandı.

bursaspor

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Bursaspor Keçiörengücü