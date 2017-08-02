Beşiktaş, Abdennour için Valencia ile görüşecek

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor...
BeIN Sports'un haberine göre, Valencia'dan Alvaro Negredo'yu kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş İspanyol ekibiyle stoper Abdennour için de görüşme yapacak.
ABDENNOUR KİMDİR?
ADI: Aymen Abdennour
DOĞUM TARİHİ: 6 Ağustos 1989 (27 yaşında)
DOĞDUĞU İL: Sousse / Tunus
BOYU: 1,87 m
UYRUĞU: Tunus
MEVKİ: Stoper
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 6 milyon €
2016-2017 SEZONU İSTATİSTİKLERİ: 14 maç, 4 sarı kart
OYNADIĞI TAKIMLAR: Sahel, Werder Bremen, Toulouse, Monaco, Valencia
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